Подготовиться к пожароопасному периоду в Приамурье необходимо к 15 марта

Приамурье готовится к пожароопасному сезону. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки увеличен на 50 часов. В большинстве районов еще сохраняется устойчивый снежный покров, он начал сходить только в Благовещенском районе.

Вопрос о подготовке к весеннему пожароопасному периоду рассмотрели на очередном заседании областного правительства. Ожидается, что в 2019 году в связи с погодными условиями он может начаться раньше обычного.

«Специалисты считают, что неблагоприятный в плане пожаров сезон может наступить уже 20 марта. Поэтому все работы по подготовке необходимо завершить к 15 марта. Обращаю на это самое пристальное внимание глав муниципальных образований, у нас еще есть время, но работу нужно активизировать», – отметил губернатор Василий Орлов.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, на территории Приамурья наблюдается устойчивый снежный покров. Начало схода снега зафиксировано только в Благовещенском районе, термических аномалий на территории лесного фонда и землях иных категорий пока не зарегистрировано, опасность возникновения лесных и природных пожаров в настоящее время отсутствует.

В подведомственных министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области учреждениях завершается подготовка к весеннему пожароопасному периоду. Благодаря увеличению выделенного финансирования удалось увеличить авиационный мониторинг лесопожарной обстановки на 50 часов и довести его до показателя 1 250 часов. Учреждения сейчас закупают запасные части для лесопожарной техники, проводят ее ремонт и техническое обслуживание, закупают средства малой механизации и лесопожарное оборудование, продукты питания, обмундирование, ГСМ и расходные материалы.

Также министр сообщил о том, что в 2019 году в рамках национального проекта «Экология» выделили почти 53 миллиона рублей на приобретение десяти единиц специализированной лесопожарной техники.

«Лесными инспекторами проводится обследование территорий, прилегающих к гослесфонду, составлен реестр собственников данных земель. Информация о территориях, находящихся в пожароугрожающем состоянии будет направлена главам муниципальных образований и в МЧС России для принятия мер по понуждению владельцев земель к выполнению противопожарных мероприятий. К этой работе необходимо подключить министерство сельского хозяйства области», – отметил Алексей Венглинский.

Контролируемые отжиги в этот период на территории гослесфонда проводиться не будут – слишком велик риск, что загорится лес. Однако профилактические выжигания в низинах и болотистых местах на территории муниципалитетов возможны, но только под контролем и с разрешения специалистов, сообщает пресс-служба областного правительства.