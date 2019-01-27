Работодатели все чаще требуют у сотрудников кредитную историю: обзор прессы

О заработках Александра Друзя после скандала; в чем причина полосатости зебры; фильм и роман «Тобол» объединяет только название. О чем пишут газеты, рассказал в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Листаю «Мою Мадонну», думаю: вот об этом материале стоит рассказать, о другом. Делаю для себя пометки. И тут мой взгляд наталкивается на письмо отчаявшейся женщины, которая просит совета у читателей и редакции. Откровения попавшей в сложную ситуацию дамы названо «Сюрприз для мужа».

Прочитал я эти признания и надолго задумался. Даже не знаю, что же посоветовать даме, которая ушла от мужа, а потом вернулась к нему, а вернувшись, поняла, что беременна, но беременна от другого. В очень глубокой задумчивости перехожу я от этой «Санта-Барбары» к другому материалу.

Также в номере

Еще в «Моей Мадонне» рассказывается о том, что амурчане стали чаще жаловаться на нарушение потребительских прав. Еще о том, что вышел очередной номер литературного альманаха «Амур», в котором представлены очень интересные авторы. Под рубрикой «История Приамурья» говорится о жизни жительницы Благовещенска Марии Кнауф-Каминской, председателя музыкально-литературного общества – публикацию подготовила краевед Валентина Кобзарь. А как не прочесть о «Горячих женщинах» – тех, что ходят босиком по снегу, останавливают на скаку коней и входят в горящие избы?!

И, прочитав обо всем этом, я опять вернулся в мыслях к истории мужней жены, беременной от другого. Так с переживаниями о чужой судьбе и взял в руки очередное издание.

Вам статья

В «Российской газете» пишут о том, что в обществе наметилась очередная тенденция: при устройстве на работу у потенциального сотрудника всё чаще требуют кредитную историю. На Западе подобная практика уже ни у кого не вызывает ни удивления, ни возмущения, и вот теперь волна докатилась до нас. Подробности – под заголовком «Встречают по отчету».

А еще, думаю, вам будет интересно узнать, что ученые смогли-таки объяснить природный феномен – полосатость зебры. И это вселяет надежду, что скоро мы узнаем, что появилось раньше – яйцо или курица.

Также в номере

Что еще обратило на себя внимание в «Российской газете». Сообщение о том, что на Курилах появился интернет – ну, явно задабривают. Еще рассуждения о том, что фильм «Тобол» и роман «Тобол», если и имеют между собой что-то общее, так это только название. Есть еще хорошая фотография премьера Медведева в сантехнических сапогах, но тут, собственно, ничего удивительного: может, только что засор прочистил. Вон и улыбается счастливо – получилось!

Вам статья

А чем порадуют нас «АиФ»? Здесь во главу угла поставлены два вопроса: «Есть ли лекарство от одиночества?» и «Есть ли жизнь на Земле?». Вообще-то, вопросов значительно больше, на то это и «АиФ» – здесь и о предложениях Путина по борьбе с бедностью, и о том, как остановить старение мозга, и почему пожилые люди не хотят жить дольше 80 лет. Но я же говорю о тех, что во главе угла. В сухом остатке ответы, из которых вы узнаете, что одиночество – болезнь неизлечимая, а о жизни на Земле… В общем, скорее, она есть на Марсе.

На посошок

«Комсомольская правда». Эту газету вы уж приготовьте себе на вечер. Или захватите на работу – разве можно рассказать о газете за несколько секунд? Здесь и о том, сколько стал зарабатывать после коррупционного скандала и без того не самый бедный знаток Александр Друзь. Здесь и о том, как убивал людей сенатор Арашуков (это из тех, кто попался). Здесь – не поверите! – и о том, что тайна Бурейского метеорита раскрыта!

Но самое примечательное: сколько и какого напитка – речь об алкоголе – можно выпивать в течение недели. Посмотрел на инфограмму, где показано, что в понедельник нельзя ни грамма, ни капли. В понедельник! И что за незнайка ее составлял?!