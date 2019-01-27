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27февраля
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сегодня, 09:24 8

Минвостокразвития переименовали

Минвостокразвития переименовали
Фото: minvr.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития России новых функций. Полномочия министерства были расширены на Арктическую зону страны. Теперь оно будет называться министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Решение принято, все возложенные на министерство задачи будем выполнять. Минвостокразвития и ранее курировало целый блок вопросов, касающихся арктических территорий дальневосточных регионов, это и Якутия, и Чукотский автономный округ, и развитие Северного морского пути.

Сегодня мы накопили достаточный опыт, проделана большая работа по разработке специальных преференциальных режимов и мер поддержки, прежде всего, в социальной сфере, налажена работа институтов развития. Работа предстоит большая, вопросы перед нами стоят непростые, будем реализовывать», – сказал глава министерства Александр Козлов.

Пресс-служба министерства сообщает, что сегодня оно курирует два крупных проекта в арктической зоне: освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе; создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская Камчатского края для перегрузки сжиженного природного газа, который будет экспортироваться с завода «Ямал СПГ» и, в будущем, «Арктик СПГ 2» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути.

12 января по предложению Минвостокразвития территория опережающего развития в Чукотском автономном округе была расширена. В нее были включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района. На этих участках предполагается реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке цветных металлов месторождений Баимской рудной зоны.

Содействие в подборе специалистов для предприятий Крайнего Севера уже сегодня оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В случае принятия соответствующих решений специалисты АРЧК готовы внести свой вклад в работу по развитию арктических территорий зоны, подчеркнули в Агентстве.

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готово включиться в работу в рамках новых компетенций Минвостокразвития России по развитию Арктической зоны. Агентство накопило значительный опыт в вопросах, связанных с развитием человеческого капитала, в том числе трудоустройством на дальневосточные предприятия, запуском новых образовательных программ в целях обеспечения квалифицированными кадрами предприятий региона, а также по многим другим. Безусловно, будем использовать наши наработки и компетенции для того, чтобы сделать жизнь граждан, проживающих на территории Арктической зоны, лучше», – сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 миллионов квадратных километров (18 % всей территории РФ), в том числе 2,2 миллиона квадратных километров суши, где проживает около 2,5 миллиона человек. Это менее 2 % населения России (146,8 миллиона) и более 54 % от общего населения всей Арктики (4,6 миллиона).

Указом президента России Владимира Путина от 2 мая 2014 года № 296 определены сухопутные территории Арктической зоны России. Согласно документу, в состав Арктической зоны РФ входят два дальневосточных субъекта страны Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) – частично и Чукотский автономный округ – полностью, а также такими территориями считаются Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное образование городского округа «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ Норильска, ряд территорий Архангельской области, включая муниципальное образование «город Архангельск», земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.

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#российская власть

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    ну, теперь заживём!!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    В первую очередь надо перенести Арктику в Амурскую область, а там посмотрим.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Дальний Восток развили, теперь Арктику разовьем, а там и до Антарктиды доберемся.

  • mukhibzhonyukhno

    mukhibzhonyukhno
    1 час назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

  • mukhibzhonyukhno

    mukhibzhonyukhno
    1 час назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

  • Аня2828

    Аня2828
    17 минут назад

    вот туда и перенести министрество вместе с министром

  • V.M.

    V.M.
    14 минут назад

    "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" (И.Крылов)

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