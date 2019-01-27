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27февраля
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сегодня, 09:02 1

В Свободном из сейфа больницы похитили 40 тысяч рублей

В Свободном из сейфа больницы похитили 40 тысяч рублей
Фото: ru.depositphotos.com

В Свободном полицейские по горячим следам раскрыли кражу денежных средств. Деньги были похищены из сейфа местной больницы.

К сотрудникам дежурного наряда отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Свободненский» обратился работник больницы. Он сообщил, что из сейфа медицинского учреждения пропали деньги.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Опросив возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, стражи порядка установили, что к хищению может быть причастен бывший работник 1981 года рождения.

Сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц Свободного задержали мужчину, подходящего под описание в ориентировке, доставили его в дежурную часть. Предварительно установлено, что, взломав дверной замок, злоумышленник проник в помещение больницы. Зная, где хранится ключ от сейфа, взял его, открыл сейф и похитил более 40 тысяч рублей.

При личном досмотре у мужчины была изъята часть денег, предположительно, похищенных из медучреждения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершение подобного преступления можно лишиться свободы на срок до 5 лет.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    зарплату свою скорее всего забрал)))

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