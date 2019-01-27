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27февраля
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На пожаре в Свободном спасена женщина

На пожаре в Свободном спасена женщина
Фото: pixabay.com

26 февраля в городе Свободный был пожар в одном из домов. На месте происшествия огнеборцы спасли женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар в пятиэтажном жилом доме начался в 17:14 . Когда пожарные прибыли по адресу, из окон квартиры на втором этаже шел дым. Сразу же было сформировано звено газодымозащитной службы. По лестничному маршу подъезда пожарные спасли женщину.

Открытое горение удалось ликвидировать в течение 3 минут. При пожаре повреждены вещи, квартира закопчена по всей площади.

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

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#пожары #происшествия #Свободный

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