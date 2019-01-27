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27февраля
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сегодня, 00:09

Гороскоп на 27 февраля: Весы захотят разнообразия, Скорпионам стоит прислушаться к советам

Гороскоп на 27 февраля: Весы захотят разнообразия, Скорпионам стоит прислушаться к советам

Восход Солнца: 07:18
Заход Солнца: 18:07
Солнце в Рыбах.

Овен. День принесет регулярные стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на ссору, особенно во второй половине дня.

Телец. Всем, что требует сосредоточенности и внимания к мелким деталям, лучше заниматься в начале дня. Чем дальше, тем проще чего-то не заметить, допустить ошибки, исправить которые быстро не удастся.

Близнецы. Близнецы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам.

Рак. Сегодняшний день пройдет спокойно и без сюрпризов. Однако вечером возможны перемены в сфере любовных взаимоотношений.

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Лев. У Львов изменятся отношения с любимым человеком. Изменения могут быть как приятными, так и не очень радующими.

Дева. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. Не думайте, что Вы сможете благодаря их пробивной силе получить что-нибудь для себя.

Весы. Вам не сидится в четырех стенах, хочется шума и веселья в многолюдной компании. Возможно, прежняя любовь даст о себе знать.

Скорпион. Звезды обещают Вам весомую финансовую поддержку со стороны близкого друга. Если Вы, как и он, решили заняться бизнесом, то слушайте советы внимательно.

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Стрелец. День побуждает Стрельцов к обновлению, смене курса. Прогресс может быть принудительным. Возможно, вам поставят ультиматум друзья, близкие, начальство, или бросят вызов конкуренты.

Козерог. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей.

Водолей. Этот день символизирует поднятие самооценки и объективное видение мира. Благоприятен спокойный отдых или занятия повседневными бытовыми делами.

Рыбы. Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Можно положиться на старые связи – они откроют для вас новые перспективы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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