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26февраля
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В Пояркове в котельной сломался котел, который уже не подлежит ремонту

В Пояркове в котельной сломался котел, который уже не подлежит ремонту
Фото: www.amur.info

В селе Поярково Михайловского района сломался изношенный водогрейный котел в котельной. Ремонту он уже не подлежит. Эта котельная отапливает жилые дома, а также социально значимые объекты – школу № 1, районную поликлинику.

Прокуратура Михайловского района провела проверку и установила, что на котельной «Средняя школа» села Поярково вышел из строя водогрейный котел, который ремонту и восстановлению не подлежит. Котельная обогревает жилой фонд и социально значимые объекты: Поярковская шокла № 1, здание районной поликлиники.

Собственником котельного оборудования является администрация Поярковского сельсовета, которая несет бремя содержания принадлежащего имущества и обязана обеспечить организацию надежного теплоснабжения на территории населенного пункта.

Однако администрация сельского поселения не приняла необходимые меры по замене водогрейного котла, пришедшего в негодность. Прокурор направил в Михайловский районный суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации Поярковского сельсовета незаконным. И возложить обязанности произвести замену вышедшего из строя водогрейного котла на котельной «Средняя школа».

Решением Михайловского районного суда Амурской области от 15 февраля 2019 года требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ЖКХ #происшествия

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