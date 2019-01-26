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В Благовещенске ищут волонтеров для того, чтобы дарить женщинам цветы

В Благовещенске ищут волонтеров для того, чтобы дарить женщинам цветы
Фото: www.amur.info

Волонтер Игорь Меметов собирается подарить жительницам Благовещенска 800 тюльпанов. Акцию, как и в предыдущие годы, он планирует провести к 8 Марта. Она станет уже третьей по счету. И на этот раз волонтер нуждается в помощниках.

По словам Игоря Меметова, ему нужны хотя бы 40 человек, которые в Международный женский день выйдут вместе с ним на центральные улицы Благовещенска и будут дарить женщинам цветы.

Перед этим, 7 марта, волонтеры поздравят одиноких пожилых горожанок в центре «Доброта». Сотни тюльпанов Игорю Меметову бесплатно предоставили цветочные магазины города. Также волонтер будет дарить сладости и не откажется, если благовещенские предприятия захотят ему помочь.

«Волонтером может быть как парень, так и девушка. А также 7 марта мы планируем поздравить в социальной службе "Доброта" с Восьмым марта. Мы там подарим более 100 тюльпанов и сладости. Если у кого-то есть желание помочь, пожалуйста, помогите», – обратился Игорь Меметов к благовещенцам.

Связаться с Игорем можно по телефону 8 929-491-14-07.

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#праздники

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