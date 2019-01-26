Курсанты ДВОКУ учились воевать за Полярным кругом

Курсанты арктических войск ДВОКУ провели очередные учения, несмотря на малоснежную зиму. На этот раз они прошли без собачьих упряжек и снегоходов. Будущие офицеры отражали нападение условного противника, преодолевали зараженный участок в противогазах и захватывали в плен врага.

«Отделение, тревога! Направление, высота стрельбищная, высота, выступ, группа противника до 20 человек! Тревога, к бою!» – раздается команда.

«Получаешь экстрим какой-то, это очень классно, опасно, – рассказал курсант I курса ДВОКУ Владимир Горюнов. – У меня вся семья военные, продолжаю династию, тоже захотелось быть военным и пойти на факультет именно арктический. Также я учился в суворовском училище семь лет, и уже был готов служить дальше защищать свою Родину».

«Да, это снежное укрытие получается в форме юрты, а мы, буряты, считаемся кочевым народом», – рассказал курсант I курса ДВОКУ Булат Дамбаев.

«К Арктике сейчас притянуты взгляды всего мира в связи с находящимися там энергетическими запасами – нефть, газ. Северный морской путь – стратегический путь большей протяженностью проходит по территории РФ, поэтому наше правительство сейчас уделяет большое внимание охране и обороне наших северных рубежей. Поэтому подготовка специалистов для тех частей, которые развернуты за Полярным кругом, крайне сейчас необходима. Кроме занятий, здесь эти курсанты выезжают на практику именно в те места, где дислоцированы арктические подразделения, кроме того, они выезжают для горнолыжной практики на базы Минобороны, которые расположены в снежных районах, так что снега им хватает за время учебы», – рассказал полковник, доцент кафедры тактики ДВОКУ Андрей Андриясов.

Первые выпуски курсантов уже служат в подразделениях, которые расположены за Полярным кругом.