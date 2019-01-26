Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:35 2

Курсанты ДВОКУ учились воевать за Полярным кругом

Курсанты ДВОКУ учились воевать за Полярным кругом

Курсанты арктических войск ДВОКУ провели очередные учения, несмотря на малоснежную зиму. На этот раз они прошли без собачьих упряжек и снегоходов. Будущие офицеры отражали нападение условного противника, преодолевали зараженный участок в противогазах и захватывали в плен врага.

«Отделение, тревога! Направление, высота стрельбищная, высота, выступ, группа противника до 20 человек! Тревога, к бою!» – раздается команда.

«Получаешь экстрим какой-то, это очень классно, опасно, – рассказал курсант I курса ДВОКУ Владимир Горюнов. – У меня вся семья военные, продолжаю династию, тоже захотелось быть военным и пойти на факультет именно арктический. Также я учился в суворовском училище семь лет, и уже был готов служить дальше защищать свою Родину».

«Да, это снежное укрытие получается в форме юрты, а мы, буряты, считаемся кочевым народом», – рассказал курсант I курса ДВОКУ Булат Дамбаев.

«К Арктике сейчас притянуты взгляды всего мира в связи с находящимися там энергетическими запасами – нефть, газ. Северный морской путь – стратегический путь большей протяженностью проходит по территории РФ, поэтому наше правительство сейчас уделяет большое внимание охране и обороне наших северных рубежей. Поэтому подготовка специалистов для тех частей, которые развернуты за Полярным кругом, крайне сейчас необходима. Кроме занятий, здесь эти курсанты выезжают на практику именно в те места, где дислоцированы арктические подразделения, кроме того, они выезжают для горнолыжной практики на базы Минобороны, которые расположены в снежных районах, так что снега им хватает за время учебы», – рассказал полковник, доцент кафедры тактики ДВОКУ Андрей Андриясов.

Первые выпуски курсантов уже служат в подразделениях, которые расположены за Полярным кругом.

Просмотров всего: 119

#военные #учения

распечатать

Фотогалерея
+105

Общество 4

Военные разведчики Приамурья осваивают нестандартные методы ведения боя
Общество 1

В Амурской области устроили внезапные учения для военных
Общество 8

Масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток России завершилась
Общество 4

300 тысяч военных примут участие в масштабных учениях «Восток-2018»
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    1 час назад

    что-то чуть-чуть не совпадают условия Благовещенска и Арктики

  • Kadet_84

    Kadet_84
    48 минут назад

    Когда учился, "арктиков" не было... Помню, по тактике "проходили", как правильно нужно маскироваться, какие бывают демаскирующие признаки... Сейчас, гляжу на них, вернее на их экипировку, и думаю, неужели нельзя придумать бронежилет ("разгрузку") цветом не "хаки", а, что-нибудь наподобие цвета масхалата, скажем, зимний вариант?... А так, получается "что, ну их, совсем не заметно"...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь