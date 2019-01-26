Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость
сегодня, 18:45 0

На мать избитого в Белогорске ребенка и ее опекуна составлены административные материалы

На мать избитого в Белогорске ребенка и ее опекуна составлены административные материалы
Фото: ru.depositphotos.com

В отношении матери ребенка из Белогорска, которого избивали несколько дней, и ее опекуна составлены административные материалы по статье 5.35 Административного кодекса – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля в Белогорскую больницу доставили годовалого малыша, который был жестоко избит. Был задержан сожитель матери ребенка, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что в отношении матери ребенка и ее опекуна были составлены административные материалы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Нарушение этой статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. В полиции уточнили, что эти материалы были составлены сразу после того, как ребенок поступил в больницу, их передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, по факту избиения ребенка заведено уголовное дело.

Просмотров всего: 103

#Белогорск #происшествия

распечатать


Происшествия

В белогорской многоэтажке выявили незаконно занятую квартиру

Происшествия 48

В Белогорске неизвестные изрезали социальный баннер

Происшествия 5

Прощание с погибшей в Приморье семьей из Белогорска пройдет 21 августа
Происшествия 4

Минобороны попыталось вывезти из котельной Белогорска муниципальное имущество

25 мая 2017, 17:42
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь