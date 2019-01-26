На мать избитого в Белогорске ребенка и ее опекуна составлены административные материалы

В отношении матери ребенка из Белогорска, которого избивали несколько дней, и ее опекуна составлены административные материалы по статье 5.35 Административного кодекса – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля в Белогорскую больницу доставили годовалого малыша, который был жестоко избит. Был задержан сожитель матери ребенка, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ.

В пресс-службе областного управления МВД сообщили, что в отношении матери ребенка и ее опекуна были составлены административные материалы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Нарушение этой статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. В полиции уточнили, что эти материалы были составлены сразу после того, как ребенок поступил в больницу, их передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, по факту избиения ребенка заведено уголовное дело.