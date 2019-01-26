В областном правительстве обсудили транспортную безопасность

В Амурской области действуют 234 маршрута регулярных перевозок, по которым ходят 860 автобусов. На заседании антитеррористической комиссии Амурской области обсудили вопросы транспортной безопасности.

Участники комиссии обсудили меры по обеспечению безопасности населения на транспорте на территории Приамурья и устранению нарушений законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Валерия Ухова, на территории области открыто и действует 234 маршрута регулярных перевозок, в том числе 107 межмуниципальных маршрутов и 127 муниципальных, к обслуживанию привлечено 860 автобусов, 53 перевозчика.

«По транспортной безопасности прокатегорированы два объекта автомобильного пассажирского транспорта (автовокзалы Благовещенск и Белогорск), 1122 транспортных средства (884 автобуса, перевозящих пассажиров, и 238 автомобилей, перевозящих опасные грузы), 248 мостов и путепроводов. Собственниками объектов транспортной инфраструктуры проведена оценка уязвимости, разработаны и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности объектов», – рассказал Валерий Ухов.

На заседании отметили, что особое место в безопасности дорожного движения занимают автомобильные дороги, их состояние, средства информации и регулирование движения. Муниципальным образованиям области ежегодно из областного бюджета оказывается помощь в виде софинансирования расходов на ремонт улично-дорожной сети.

В 2018 году на осуществление дорожной деятельности по автомобильным дорогам местного значения из областного бюджета было предусмотрено 994,8 миллиона рублей

На эти деньги отремонтировали 160,7 километра автомобильных дорог, в том числе – 15,7 километра пешеходных тротуаров; обустроили и восстановили более 22 километров водоотводов; установили 7 светофорных объектов; осветили 22 километра улично-дорожной сети.

«Впервые Амурская область участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Министерством транспорта подготовлен региональный проект, он одобрен комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Амурской области, утвержден и согласован с Федеральным дорожным агентством. Нам будет выделено свыше 400 миллионов рублей, это позволит увеличить финансирование ремонта дорог в Благовещенске в два раза. Безусловно, такие меры окажут положительное влияние и на обеспечение транспортной безопасности», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.