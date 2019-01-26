Обновление парка сельхозтехники Приамурья требует более 12 миллиардов

В Приамурье идет подготовка к новой посевной кампании. В 2019 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь региона составит – 1 250 тысяч гектаров. При этом парк сельхозтехники требует серьезного обновления, которое хозяйства области не могут себе позволить.

Согласно информации, подготовленной к правительственному часу в Законодательном собрании Амурской области, в сельскохозяйственном производстве Приамурья занято 3 640 тракторов, 2 414 зерноуборочных комбайнов, 1 590 сеялок и посевных комплексов, 2 520 почвообрабатывающих машин, 1 430 грузовых автомобилей и другие сельскохозяйственные машины и оборудование. Ежегодно в сельскохозяйственных организациях области проходит обновление машинно-тракторного парка. Так, в 2018 году хозяйства приобрели новую технику на 2,3 миллиарда рублей: 119 тракторов и 130 зерноуборочных комбайнов, посевную, почвообрабатывающую и другую сельхозтехнику.

При этом подчеркивается, что потребность в обновлении парка машин значительно больше и составляет ежегодно порядка 530 тракторов, 360 зерноуборочных комбайнов, а также 750 почвообрабатывающих, посевных и по уходу за посевами машин, на приобретение которых требуется не менее 12 миллиардов рублей.

Однако, учитывая негативные последствия ЧС в аграрном комплексе в 2018 году, финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей, в 2019 году планируется закупить только 120 тракторов, 150 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 45 посевных комплексов и сеялок, а также почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные машины на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

«На фоне ежегодного роста посевных площадей значительная доля сельскохозяйственных работ ведется на изношенной технике, за пределами срока амортизации работают 65 % тракторов и 24 % зерноуборочных комбайнов. В целях поддержания техники в работоспособном состоянии необходим ее своевременный ремонт. Для ремонта в области имеется 6 специализированных ремонтных предприятий, в хозяйствах работает более 70 типовых ремонтных мастерских и 100 приспособленных, сервисным обеспечением техники агропромышленного комплекса области занимаются 15 организаций», – говорится в документе.

В ремонтных предприятиях и сельскохозяйственных организациях области продолжается подготовка техники к полевым работам текущего года. В основном аграрии области проводят ремонт техники за счет собственного технического ресурса. В мастерских хозяйств готовится более 80 % тракторов и все прицепные сельскохозяйственные машины.

До начала полевых работ еще необходимо подготовить 860 тракторов, 400 сеялок, более 100 посевных комплексов, 830 почвообрабатывающих машин. В целом по области, по оценкам специаоистов, темпы работ по ремонту тракторов и сельхозмашин на уровне прошлого года и соответствуют графику. Лидерами ремонтной кампании являются хозяйства Белогорского, Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константииовского, Тамбовского районов и ряд других хозяйств.

Всего в 2019 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь Приамурья составит – 1 250 тысяч гектаров. Зерновые культуры планируется разместить на площади 227 тысяч гектаров, что выше, чем в 2018 году, на 23 тысячи гектаров.

Посевы сои разместятся на площади 943 тысячи гектаров, что ниже уровня 2018 года на 47 тысяч гектаров. Картофель займет площадь в 13,7 тысячи гектаров, овоще-бахчевые – 3 тысячи и кормовые культуры – 63 тысячи гектаров.

В текущем году предполагается ввести в оборот залежных земель не менее 20 тысяч гектаров, которые требуют по сравнению с предыдущими годами более затратных мероприятий. Речь идет о выкорчевке древесно-кустарниковой растительности с применением глифосатов, тяжелой техники, глубоком рыхлении и так далее. Под посев 2019 года уже подготовлено 760 тысяч гектаров земли, что составляет 60 % от прогнозируемой площади ярового сева 2019 года.

На оставшихся неподготовленных площадях будет применена весенняя обработка почвы и прямой посев. В области накоплен определенный опыт прямого посева, имеется необходимая техника и оборудование. Под посев 2019 года засыпано необходимое количество семян зерновых и сои: 55 тысяч тонн и 102 тысячи тонн соответственно.