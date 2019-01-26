Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:46 0

В Благовещенске будут судить водителя мусоровоза, по вине которого погиб коллега

В Благовещенске будут судить водителя мусоровоза, по вине которого погиб коллега
Фото: Tourdom.ru

Следственный отдел Благовещенска амурского следственного управления завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, по вине мужчины, работавшего водителем мусоровоза, погиб его коллега.

В июле 2018 года обвиняемый, работавший в то время в управляющей компании водителем мусоровоза, нарушил установленный регламент работ по замене гидроцилиндра на грузовом специализированном автомобиле, не зафиксировал кузов страховочными элементами и допустил его падение. В результате другой работник, помогавший ему и находившийся в это время под кузовом, получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Благовещенска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

Просмотров всего: 461

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

Раненную в Зее школьницу перевезли в АОДКБ
Происшествия 4

Проводника поезда в Тындинском районе уличили в присвоении денег
Происшествия 7

Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
Происшествия 22

Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь