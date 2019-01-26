В Благовещенске будут судить водителя мусоровоза, по вине которого погиб коллега

Следственный отдел Благовещенска амурского следственного управления завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, по вине мужчины, работавшего водителем мусоровоза, погиб его коллега.

В июле 2018 года обвиняемый, работавший в то время в управляющей компании водителем мусоровоза, нарушил установленный регламент работ по замене гидроцилиндра на грузовом специализированном автомобиле, не зафиксировал кузов страховочными элементами и допустил его падение. В результате другой работник, помогавший ему и находившийся в это время под кузовом, получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Благовещенска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.