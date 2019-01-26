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53 общественных инспектора помогают амурским лесничествам

53 общественных инспектора помогают амурским лесничествам
Фото: ru.depositphotos.com

Обновлено: 18:01

В Амурской области 53 человека на общественных началах охраняют природу. Общественные инспекторы занимаются пропагандой бережного отношения к природе.

Это жители Селемджинского, Зейского, Свободненского, Шимановского, Белогорского, Мазановского, Сковородинского и Благовещенского районов. Самые большие группы добровольных инспекторов по охране окружающей среды созданы в двух районах. В Сковородинском районе активно работают 14 казаков станичного казачьего общества поселка Ерофей Павлович. В Благовещенском районе на охране леса задействованы 13 студентов факультета природопользования ДальГАУ.

Чтобы предотвратить нарушения законодательства, добровольцы вместе с госинспекторами участвуют в патрулировании лесного фонда. В случае самостоятельного выявления нарушений общественный инспектор собирает доказательства, фотографирует, делает видеосъемку произошедшего и его последствий.

В 2018 году совместно с государственными инспекторами проведено 43 патрульно-рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 15 нарушений лесного законодательства. Самостоятельно общественные инспекторы выявили семь фактов нарушения законодательства, сообщения о которых направили в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Общественные инспекторы по охране окружающей среды в Амурской обрасти работают с 2016 года. Добровольным инспектором может стать житель Приамурья, достигший 18-летнего возраста и прошедший отбор на комиссии по организации деятельности общественных инспекторов. В текущем году перед началом пожароопасного сезона ряды помощников лесничих пополнят еще десять человек, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#закон #природа

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