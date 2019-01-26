Мигрантка незаконно работала в отделе полиции по вопросам миграции

Гражданка Айзербайджана уволена и оштрафована на пять тысяч рублей после того, как выяснилось, что она незаконно работала в отделе по вопросам миграции ОМВД района Кунцево в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

«Должностные лица отдела, допустившие женщину к работе с документами, грубо нарушили требования законодательства о персональных данных, а также федерального закона "О полиции," которым на полицию возлагается обязанность по осуществлению контроля за трудовой деятельностью иностранных работников», – уточнили в ведомстве. Начальник ОВМ Кунцево по результатам рассмотрения прокурорского представления понесет наказание, сообщает Moslenta.ru.

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