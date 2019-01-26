Следующая рабочая неделя сократится на один день из-за 8 Марта

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что в связи с празднованием Международного женского дня следующая рабочая неделя в РФ будет четырехдневной. Как рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец, 8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни.

Таким образом россияне будут отдыхать три дня подряд. Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня – с 4 по 7 марта включительно.

Иван Шкловец также отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ предпраздничный рабочий день – четверг, 7 марта, будет короче на один час.

Дополнительный выходной день, который образовался в связи с тем, что праздничный день 23 февраля приходился в этом году на субботу, перенесен на 10 мая, пишет «Интерфакс».

«В этом случае правительство РФ использовало свое право переносить выходные дни и перенесло выходной день с 23 февраля на 10 мая (пятница), и, таким образом, к празднованию 9 мая получается четыре выходных дня (с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая, включительно)», – сказал Иван Шкловец.