В микрорайоне Благовещенска работают оперативники в масках (фото)

Фото: с места события

Днем 26 февраля очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» об инциденте в Благовещенске. По их сведениям, по адресу: улица Институтская, 10, приехали оперативники. Силовики работают в масках.

«У нас тут, где игровые автоматы, ОМОН, куча машин. Налетели, кошмарище какой-то творится», – поведала благовещенка. «У нас остановилась женщина-покупательница. Говорит, что они забежали сначала в цветочный магазин, потом в игровые автоматы, в "серышевский" киоск, потом в "узбечку"», – добавила она. Люди видели у визитеров пилу. Также сообщается, что на место приехала скорая помощь.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что в полицию с этого адреса никаких сообщений не поступало. В пресс-службах управления Росгвардии по Амурской области и УФСБ России по региону оперативных комментариев по поводу инцидента не предоставили.