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26февраля
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В микрорайоне Благовещенска работают оперативники в масках (фото)

В микрорайоне Благовещенска работают оперативники в масках (фото)
Фото: с места события

Днем 26 февраля очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» об инциденте в Благовещенске. По их сведениям, по адресу: улица Институтская, 10, приехали оперативники. Силовики работают в масках.

«У нас тут, где игровые автоматы, ОМОН, куча машин. Налетели, кошмарище какой-то творится», – поведала благовещенка. «У нас остановилась женщина-покупательница. Говорит, что они забежали сначала в цветочный магазин, потом в игровые автоматы, в "серышевский" киоск, потом в "узбечку"», – добавила она. Люди видели у визитеров пилу. Также сообщается, что на место приехала скорая помощь.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что в полицию с этого адреса никаких сообщений не поступало. В пресс-службах управления Росгвардии по Амурской области и УФСБ России по региону оперативных комментариев по поводу инцидента не предоставили.

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#происшествия

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Комментарии
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  • димос

    димос
    1 час назад

    Кино может снимают. "Улицы разбитых автоматов"

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Наверно "тихо прикрыли" какое нибудь нечто подпольное...,

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Очередные казиношники не захотели откатывать МВД'шникам. Вот и прикрыли.

  • Maikl

    Maikl
    48 минут назад

    Автоматы/казино при чём? Написано, забежали, в "серышевский"'затем, цветочный, после автоматы, потом узбечка..

    Значит кого то ловили, была "наколочка"..

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