Четырехлетнему амурчанину нужна помощь на лечение в Санкт-Петербурге

Четырехлетний благовещенец с диагнозом ДЦП Максим Румак нуждается в лечении в неврологическом центре Санкт-Петербурга. Его заболевание осложняется гипертермией – несколько лет ребенок живет с температурой 38 градусов. Поэтому многие клиники не берутся за лечение мальчика.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у маленького жителя Благовещенска Максима диагноз ДЦП, который осложняется еще одной проблемой. С года у мальчика постоянно держится температура 38 градусов. По словам его мамы, Елены Румак, обычной температуры – 36,6 – у него не было никогда. Иногда опускается до 37,3, временами поднимаются выше 40 градусов. Ни местные, ни врачи из других регионов России не смогли выяснить причину. Летом 2018 года ребенка обследовали в корейской клинике, но и там медики не смогли поставить диагноз.

«Проблема в том, что из-за температуры нас не все клиники решаются брать на лечение. Отказываются, – рассказала Елена Румак корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Теперь мы получили приглашение от клиники из Санкт-Петербурга. Она обладает современным оборудованием, какого у нас в области нет. Максима обследуют, после чего проведут консилиум и назначат лечение».

Неврологический центр «Прогноз» выставил счет на обследование в сумме 150 450 рублей. Проживание (им также обеспечивает клиника) обойдется в 51 тысячу. Семья подсчитала: вместе с билетами на двоих им необходимо примерно 225 тысяч рублей.

«Мы уж нашли деньги на дорогу, билеты купили. Есть деньги и на проживание. Осталось только на медицинские услуги найти 140 тысяч рублей, – рассказала Елена. – Объявили сбор средств, надеемся на помощь неравнодушных людей».

Перечислить средства можно:

через мобильный банк на номер 8 914 380 0131 (получатель Елена Аркадьевна Румак);

на карту Сбербанка 4276 0300 1047 6766 (получатель Елена Аркадьевна Румак).