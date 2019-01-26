Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость
сегодня, 16:19 0

Ветеран пытался найти потерянную кепку и прославился

Ветеран пытался найти потерянную кепку и прославился
Фото: John Armao Reber в Facebook

Ветеран американских ВМС Джон Армао Рэбер (John Armao Reber) обратился за помощью к своим подписчикам в Facebook с просьбой найти оставленную в самолете кепку, которую он носил более 45 лет. Запись мужчины стала вирусной и собрала тысячи комментариев.

Рэбер сообщил, что оставил вещь в самолете, когда летел из Орландо в Филадельфию 1 февраля. Головной убор был очень ценен для американца: на нем было название американского авианосца, на котором он служил, и украшения в виде редких значков.

«Моя ветеранская кепка потерялась 1 февраля во время рейса Spirit Airlines из Орландо в Филадельфию. Головному убору и его украшениям больше 45 лет. Одна такая. Я прошу всех переслать это как можно большему числу людей, чтобы помочь вернуть ее», – написал ветеран, прикрепив к публикации снимок потерянной вещи.

Его публикацией поделились более 350 тысяч человек, и в итоге кепка была найдена. Головной убор вернула стюардесса Катрин Эдвардс, которая увидела репост публикации у своего знакомого в Facebook. Авиакомпания отправила головной убор ветерану домой.

Позднее Рэбер выложил фото, на котором он позирует в возвращенной кепке и с номером газеты, где на первой полосе рассказана история про него и потерянную кепку, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 6

#жизнь #юмор

распечатать


В России и мире

Невеста не пригласила лучшую подругу на свадьбу из-за большой груди
В России и мире 4

Машину с подписью Путина продали за 1,5 миллиона рублей
В России и мире 4

Алла Пугачева получает за одно новогоднее выступление 28 миллионов рублей
В России и мире

Выдры вышли посмотреть, как делают предложение
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь