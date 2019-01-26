Среди амурчан, написавших ЕГЭ для родителей, есть 100-балльники

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области в третий раз провели всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором мероприятия выступает Рособрнадзор, оно направлено на снижение чувства тревоги у родителей, их знакомство с процедурой госэкзамена. Некоторые участники получили максимально возможные 100 баллов.

26 февраля на региональной площадке в Амурском областном институте развития образования в Благовещенске за парты сели 28 человек. В их числе – родители выпускников, представители министерства образования и науки области, регионального законодательного собрания, вузов, СМИ. В этом году участникам впервые была представлена возможность написать ЕГЭ не только по русскому языку, но и по математике. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, наибольшее количество желающих – 17 человек – отдали предпочтение русскому языку, 11 участников решили проверить свои силы в знании математики.

«В муниципалитетах Амурской области ЕГЭ для родителей проходит с 25 по 28 февраля. За этот период в акции примут участие 1 406 человек, что на несколько сотен больше, чем было заявлено в прошлом году, – прокомментировала ведущий консультант отдела общего образования минобрнауки Амурской области Ирина Люмина. – С каждым годом школьники все лучше справляются с ЕГЭ. Поэтому мы надеемся, что участники "взрослого" госэкзамена сегодня покажут хорошие результаты, а возможно, справятся с испытаниями лучше, чем в прошлые годы».

Несмотря на то, что экзамены проходили в сокращенном варианте и на их написание давалось всего полчаса, вся процедура ЕГЭ была полностью соблюдена. Участники прошли регистрацию, проверку металлоискателем, рассадка в аудитории осуществлялась по строго отведенным местам, при себе разрешалось иметь только гелиевую черную ручку и паспорт. За порядком в пункте проведения экзамена следили общественные наблюдатели.

Участники экзамена увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется размещение участников в аудиториях, как осуществляется печать контрольных измерительных материалов, как выглядят КИМ ЕГЭ-2019 года по русскому языку и математике.

Выходя из аудиторий, взрослые делились впечатлениями.

«Абсолютно не сложные задания. За эти полчаса я практически все решил, поэтому уверен, что у меня будет высокий результат, – отметил исполняющий обязанности министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, набравший, как выяснилось, максимальное количество баллов. – Школу я окончил 23 года назад, но той базы знаний, которая у меня имелась, хватило, чтобы справиться с ЕГЭ».

После проведения акции был организован круглый стол, в ходе которого родители смогли поделиться полученным опытом.

«Пару лет назад я уже сдавал ЕГЭ для родителей. Тогда я не готовился и, признаться, остался недоволен результатом. В этом году я тоже целенаправленно не освежал знания, но во время прочтения детям сказок акцентировал внимание на расставлении запятых, – поделился депутат Законодательного собрания Амурской области Юрий Кушнарь, который за работу по русскому языку получил 98 баллов. – ЕГЭ не стоит бояться, просто нужно к нему готовиться. В целом акция понравилась».

По итогам акции все участники справились с предложенными заданиями ЕГЭ на «хорошо» и «отлично». Трое из них получили 100 баллов.

Родителям выдали сертификаты министерства образования и науки Амурской области об участии в экзамене.