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26февраля
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сегодня, 17:55 0

В Благовещенске подорожали услуги за погребение

В Благовещенске подорожали услуги за погребение
Фото: ru.depositphotos.com

В областном центре Приамурья подорожали услуги по погребению, предоставляемые ГСТК. Соответствующее постановление мэр города Валентина Калита подписала 21 февраля текущего года.

Таким образом, пособие на погребение увеличено на 4,3 % – с 6 841 рубля 57 копеек до 7 135 рублей 76 копеек. В эту сумму входит оформление необходимых для погребения документов (35,83 рубля), предоставление и доставка гроба и других предметов (2 039,72 рубля), перевозка тела либо останков умершего на кладбище (441,07 рубля), и непосредственно само погребение (4 619,14 рубля).

Услуги по захоронению тех, у кого нет ни супруга, ни родственников, ни законных представителей и если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию «на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности» составляют 7 730,41 рубля.

Также утверждены тарифы на услуги по погребению, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Городской сервисно-торговый комплекс».

Что касается затрат на похороны, то в ряде случаев их можно возместить за счет так называемого пособия на погребение. Как сообщили в пресс-службе амурского Пенсионного фонда, те, кто хоронят неработающего пенсионера, могут обратиться в агентство ритуальных услуг, с которым у Пенсионного фонда заключен договор, и воспользоваться правом на зачет пособия погребения.

Либо можно не пользоваться таким правом, полностью потратить свои средства, а затем обратиться клиентскую службу Пенсионного фонда, получить там платежное поручение на сумму пособия на погребение. С этим документом можно затем обратиться в любое почтовое отделение, где в тот же день выплачивают эту сумму наличными.

В обоих случаях необходимо предоставить справку о смерти и свой паспорт. Для получения пособия за организацию похорон работавшего пенсионера необходимо обратиться в Фонд социального страхования.

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#жизнь #финансы

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