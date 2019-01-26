Амурское управление ветеринарии ждет реорганизация

Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области ждут изменения. На сайте областного правительства опубликован проект постановления губернатора «О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской области». Документ предполагает разделение функций ведомства.

Министерству сельского хозяйства Амурской области планируется передать функции управления ветеринарии в сфере племенного животноводства «с передачей штатной численности». При этом предполагается, что ведомство будет переименовано.

«Переименовать управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в управление ветеринарии Амурской области», – говорится в проекте постановления.

Как правило, в регионах России племенной работой занимаются региональные минсельхозы, пояснили Амур.инфо в управлении по животноводству министерства сельского хозяйства Амурской области.

«Производство молока и мяса неразрывно связаны с улучшением породных и продуктивных качеств животных. Поэтому такое решение планируется принять, чтобы увеличить динамику производства продукции животноводства в целом, а также улучшить оперативное управление процессом», – рассказал Амур.инфо начальник управления по животноводству Николай Лисиченко.