В Благовещенске на пустыре нашли тело мужчины (видео)

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жительницы областного центра 1989 года рождения, которая рассказала, что ей стало известно о преступлении. По ее словам, осенью прошлого года мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался. При проверке информация подтвердилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили свидетелей и очевидцев произошедшего, а также лицо, которое может быть причастно к гибели гражданина. Мужчину доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном.

Предварительно установлено, что в октябре 2018 года между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого одному из них причинены телесные повреждения. Когда пострадавший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник спрятал его тело на пустыре в Благовещенске, закопав в землю.

Оперативники уголовного розыска обследовали местность, где могло находиться тело погибшего. Осмотрев пустырь, полицейские обнаружили на одном из участков рыхлую землю и сруб от лопаты на ветках. Чтобы извлечь тело, пришлось растопить землю. Помощь стражам правопорядка оказали сотрудники поисково-спасательного отряда Благовещенска.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила наличие телесных повреждений. Благовещенские следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает амурское управление МВД.