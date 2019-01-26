В столкновении двух машин под Свободным пострадал ребенок

В столкновении двух автомобилей на трассе в Свободненском районе пострадал ребенок 2014 года рождения. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 25 февраля.

Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкновение произошло на 1 146 километре автодороги «Амур», примерно в 14:50. Столкнулись две машины: Renault Duster и Lexus GS 300. В результате аварии пострадал ребенок, который был пассажиром Lexus GS 300. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Просмотров всего: 799

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин