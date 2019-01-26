Медведева и Туктамышева не заявлены в основной состав чемпионата мира

Федерация фигурного катания на коньках России огласила заявку на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в Японии. Состав участников остался таким же, как и на чемпионат Европы, но возможны изменения.

До начала Кубка России главной интригой было то, кто станет третьей участницей в соревнованиях женщин-одиночниц на чемпионате мира: Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. В федерации решили, что они обе остаются запасными, как и на чемпионате Европы.

«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами ISU (Международный союз конькобежцев), мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», – сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

На мировом первенстве в женском одиночном катании Россию будут представлять Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. В качестве запасных выступят Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Честь России в одиночном мужском катании будут защищать Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасными выступят Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

На чемпионат мира поедут пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасными выступят Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

В танцах на льду заявлены Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин. Запасные: Бетина Попова – Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Последний день подачи заявки – 25 февраля. Учитывая, что до чемпионата мира ещё целый месяц, Медведева и Туктамышева, будучи запасными, могут быть заявлены на турнир. Об этом говорит Горшков: «Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно – люди же могут травмироваться, например. Это не будет конкретный список из трёх человек в каждом виде».

Однако вопрос, как будет объясняться замена спортсмена, записанного в основной состав, в случае если он не получит травму, остаётся открытым.