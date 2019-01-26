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26февраля
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сегодня, 14:24 0

В амурском селе Алгач найден труп мужчины

В амурском селе Алгач найден труп мужчины
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появилась информация о том, что утром 26 февраля в селе Алгач Зейского района был обнаружен труп. Эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в администрации Алгачинского сельсовета.

В администрации сообщили, что труп обнаружен в доме, где в настоящее время никто не проживает. «Мужчина полез через окно, замерз», – сказала собеседница.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что на место выехала следственная группа. Сейчас там работает участковый. Умерший – мужчина 1975 года рождения, обстоятельства смерти предстоит установить.

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#происшествия

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