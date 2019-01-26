В благовещенской девятиэтажке из-за кладовок началась соседская война

Новый, красивый дом в центре Благовещенска, закрытая ухоженная территория и чистый подъезд – с одной стороны. С другой – скандалы, драки и даже обвинения в плохом уходе за ребенком. А все началось с кладовок, которые по закону являются общедомовой собственностью.

Девятиэтажный дом № 82 по улице Красноармейской сдали в конце 2015 года. В здании пять подъездов, в последнем и зародился конфликт. На каждом из восьми жилых этажей расположено по две квартиры. Проектом был предусмотрен мусоропровод, который не устанавливался. А на каждой межэтажной площадке имеются небольшие – площадью около 4 квадратных метров – помещения с окном. Все они оказались за закрытыми дверями. Это и есть предмет раздора. На фото видно, что в некоторых кладовках хранятся вещи.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель дома Александр Кругляк. Он считает, что кладовые в его подъезде незаконно захвачены. Мужчина решил восстановить справедливость и доказать, что общедомовым имуществом должны равноправно пользоваться все собственники. После переписки с ведомствами и судебных заседаний Александр и его семья – жена и маленькая дочь – по словам мужчины, стали объектом соседских нападок.

«Всю жизнь мы зарабатывали на покупку этой квартиры. Участвовали в долевом строительстве. Всего один ребенок у нас, девятилетняя дочь… А могло быть двое или трое детей. Откладывали, работали, копили. Год делали ремонт. Мы простая, обычная семья, денег лишних нет. И вот заехали, казалось бы, жить да радоваться. Думали: две квартиры на площадке, будет тишина и покой. Но начались пакости, кляузы: то мы незаконную перепланировку сделали, то за ребенком не ухаживаем. Жить в такой атмосфере очень тяжело», – признаются Александр и Светлана Кругляки.

В подъезде Александр показывает на почтовые ящики: «Вы сразу можете догадаться, в какой квартире я живу».

Дверца ящика отломана. Внутри хозяева находили различные «сюрпризы» – чаще всего мусор.

«Нам исцарапали дверь в квартиру, а на дочкином велосипеде разбили яйцо», – добавляет его супруга Светлана. К разговору подключается их сосед Виталий. Его имущество тоже пострадало, как он говорит, от действий негативно настроенных соседей. «В детскую коляску насыпали окурков, измазали чем-то сиденье», – показывает мужчина. Кстати, у самого Виталия есть кладовка. Он, как утверждает, ее купил. В конфликте между Александром и остальными соседями Виталий, скорее, на стороне семьи Кругляков.

Проявления соседской вражды доходили и до драк. Их беспристрастно зафиксировало видеонаблюдение.

В соседской войне все средства оказались хороши. И вот в семью Кругляков зачастили комиссии. «На нас пожаловались в опеку. Написали, что наш папа – дебошир и пьяница, склонен к педофилии. Живут без ремонта, в семье есть нечего, дочь худенькая, значит, мы ее не кормим, не ухаживаем за ней, травим и тому подобную чушь. Приходили три комиссии. Мы показали им, что ничего подобного и в помине нет», – рассказывает Светлана Кругляк.

Александр Кругляк требовал устранить нарушения требований Жилищного кодекса и привести общедомовые помещения в соответствие требованиям пожарной безопасности. «Они обращались с иском в суд, и суд сказал, что эти двери стоят на законных основаниях. Двери предусмотрены проектной документацией, – подчеркивает юрист управляющей компании "Амур Сервис" Оксана Левицкая. – Именно по кладовкам есть однозначное решение суда, и оно у нас имеется».

Семья Кругляков хранит все документы, накопившиеся за время тяжбы. В папке с бумагами есть и технический план. На нем не обозначена дверь в кладовку.

«А потом застройщик или совет дома спешно начал менять документацию вместо того, чтобы демонтировать двери. Без собрания всех собственников и в интересах 40 владельцев кладовок был заказан новый техпаспорт. А в доме порядка 160 собственников», – отмечает Светлана Кругляк. В новом плане двери указаны.

Помещения на межэтажных лестничных клетках действительно являются общедомовым имуществом, подтверждает руководитель Государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин. «Использование этого помещения возможно только по решению общедомового собрания. Если собственники разрешат кому-либо использовать эти помещения, они должны использоваться с соблюдением противопожарных норм. Не должно быть захламления, нельзя хранить горючие вещества», – объясняет Сергей Анатольевич.

Председатель МКД Елена Семенова, подумав, согласилась прокомментировать сложившуюся ситуацию. «На самом деле, эти кладовки закрыты застройщиком по техплану. Доказательств, что ими кто-то пользуется, нет. Александр Радиевич подал в суд – якобы ему кладовочки не досталось. Нет ни у кого кладовок этих, это все сплетни, как и то, что кладовка 45 тысяч стоила. Это общая собственность».

Доказать факт продажи общедомовых помещений нечем: документов, подтверждающих факт сделки, не существует. «Те, кто заявляет, что помещения захвачены, они, по сути, правы. Жилинспекция выдает предписание, выписывает штраф. Дается предписание об освобождении кладовок. Только нужно установить физическое лицо, которое заняло это помещение», – резюмирует Сергей Молин.

«Строго говоря, мне уже и не нужна эта кладовка! Но ведь так нечестно, чтобы помещения, принадлежащие всем собственникам, какие-то люди поделили между собой. В нашем подъезде у одной соседки целых две кладовки. Это несправедливо! И к тому же опасно: а если пожар случится в кладовке? Выбраться можно только по лестнице, которая будет задымлена», – переживает Александр Кругляк.

Таким образом, в этом соседском конфликте никто не готов уступать. «Соседи сами помирятся – как поругались, так и помирятся. Это наш дом, люди сами разберутся», – считает старшая дома Елена Семенова. Возможно, когда-нибудь это и произойдет. А пока отношения между соседями настолько напряженные, что каждое слово может повлечь взрыв.