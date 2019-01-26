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26февраля
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сегодня, 14:16 0

В Амурской области у пенсионера украли 50 тысяч рублей

В Амурской области у пенсионера украли 50 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Пенсионер из села Чесноково Михайловского района пожаловался в полицию на пропажу 50 тысяч рублей. Пожилой мужчина откладывал часть пенсии и прятал накопления дома в укромном месте.

Полицейские установили, что к исчезновению накоплений может быть причастен знакомый амурчанина – мужчина 1985 года рождения, который несколько дней назад был у него в гостях.

Предварительно установлено, что подозреваемый увидел, где сельчанин хранит деньги. И, когда хозяин квартиры уснул, похитил около 50 тысяч рублей.

Деньги знакомый пенсионера успел потратить на собственные нужды, в том числе алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#происшествия #финансы

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