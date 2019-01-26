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26февраля
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сегодня, 14:25 4

24 тысячи амурских пенсионеров получат доплату сверх прожиточного минимума

24 тысячи амурских пенсионеров получат доплату сверх прожиточного минимума
Фото: Амур.инфо

Амурский Пенсионный фонд готовится к перерасчету выплат согласно предложению, которое 20 февраля озвучил в послании Федеральному собранию президент России. Смысл инициативы в том, чтобы те пенсионеры, кому назначены выплаты в размере прожиточного минимума – это 8 846 рублей – после индексаций получали реальные прибавки.

В Амурской области проживает более 20 тысяч пенсионеров, получающих социальную доплату до прожиточного минимума. Это пожилые люди, инвалиды, взрослые и дети-получатели пенсий по случаю потери кормильца, чья пенсия и иные выплаты не дотягивают до минимума. В 2018 году эта планка составляла 8 726 рублей. До нее всем неработающим получателям пенсии выплата и доводилась, сообщает пресс-служба амурского Пенсионного фонда.

Январская индексация страховых пенсий на 7,05 % привела к тому, что многие почувствовали прибавку только от увеличения прожиточного минимума в регионе. С начала года он вырос до 8 846 рублей, то есть на 120 рублей.

Предлагаемые президентом поправки позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Иными словами, отныне к прожиточному минимуму будет выплачиваться индивидуальная прибавка.

«Планируется пересчитать выплаты начиная с января 2019 года. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления. Специалисты готовы приступить к перерасчетам, как только будут внесены изменения в федеральный закон. Поправки будут рассмотрены на заседании правительства Российской Федерации 28 февраля. Начисленные доплаты с начала года поручено доставить пенсионерам в первом полугодии», – рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Амурской области Елена Гончарова.

У каждого прибавка будет разной, в зависимости от основной суммы пенсии или ЕДВ, если человек – федеральный льготник. Механизм расчета предполагается следующий. Например, если в декабре 2018 года пенсионер получал страховую пенсию в размере 8 000 рублей, то после январской индексации на 7,05 % сумма его выплаты выросла до 8 564 рублей. То есть разница составила 564 рубля. Однако на руки он получал по-другому. До 1 января сумма доводилась до минимума 8 726 рублей, после 1 января – до 8 846 рублей. То есть реальная прибавка выросла на 120 рублей.

В соответствии с предложенными поправками прибавка в данном примере в размере 564 рублей будет доплачена к новому минимуму – 8 846+564 рубля=9 410 рублей. После вступления закона в силу Пенсионный фонд проведет разъяснительную работу.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Последние года прожиточный минимум падает, из-за этого не получится что даже с индексациями размер пенсий будет оставаться на том же уровне?

  • Егаист

    Егаист
    1 час назад

    как жить на такие деньги???!!!

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    прибавка маленькая. прожить на эти деньги не реально

  • Серветт

    Серветт
    19 минут назад

    зато вы сможете заплатить вывоз ТБО

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