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26февраля
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сегодня, 13:57 4

В апреле цены на бензин снова могут начать расти

В апреле цены на бензин снова могут начать расти
Фото: Амур.инфо

Цены на бензин и дизтопливо в России могут подняться после 31 марта 2019 года, когда закончится срок действия соглашения нефтяников с Минэнерго и ФАС об ограничении оптовых цен на топливо. Рост цен предположили в аналитическом центре Независимого топливного союза.

Эксперты НТС считают, что в противном случае из-за возникновения ценового дисбаланса между оптом и розницей независимые АЗС станут убыточными.

По условиям налогового маневра в середине 2018 года началось снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого внутренний рынок топлива стал менее рентабельным – нефть для нефтеперерабатывающих заводов стала дороже, дизтопливо и бензин должны были подорожать и в рознице. Чтобы это не отразилось на потребителях, Минэнерго и Минфин внедрили механизм обратных акцизов на нефть для НПЗ, а также механизм компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Однако последний работает так, что расчет компенсации происходит через месяц после того, как НПЗ отгрузили топливо на внутренний рынок. А после истечения срока соглашения правительства с нефтяниками 1 апреля нефтяные компании не смогут оперативно принимать решение, поставлять на внутренний рынок и рассчитывать на компенсацию через месяц или поставлять топливо на экспорт и зарабатывать в моменте, отмечает аналитический центр НТС.

Единственным способом сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке после марта останется лишь угроза резкого увеличения экспортной пошлины, пишет НТС. Правительство может установить «заградительную» экспортную пошлину на все виды топлива до 90 % от пошлины на нефть.

Как сообщает издание «Нефть капитал», союз предлагает перейти к расчету компенсирующего механизма за поставку на внутренний рынок на ежедневной основе, отдельно считать компенсацию для дизтоплива и отдельно для бензина или же полностью изменить формулу расчета, следует из писем, которые НТС разослал в правительство, Минфин, ФАС и Минэнерго. Это будет стимулировать компании снижать цены, уверены в организации.

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#транспорт #цены #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Слово "могут" лишнее.

  • anschutka

    anschutka
    24 минуты назад



    в середине 2018 года началось снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого внутренний рынок топлива стал менее рентабельным



    Сделайте наоборот, правительство, емана! И если цены после этого не заморозятся как минимум, натравите ФАС и ФНС на нефтянников. А то всё какие-то компенсации - из бюджета и наших налогов, между прочим! Люди за бензин, выходит, 2 раза платят!

  • ay

    ay
    21 минута назад

    anschutka



    в середине 2018 года началось снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого внутренний рынок топлива стал менее рентабельным



    Сделайте наоборот, правительство, емана! И если цены после этого не заморозятся как минимум, натравите ФАС и ФНС на нефтянников. А то всё какие-то компенсации - из бюджета и наших налогов, между прочим! Люди за бензин, выходит, 2 раза платят!



    Не-не. Это же "нефтяннники" бюджет РФ формируют. Непосильными выплатами в него.

  • Noir

    Noir
    11 минут назад

    ay

    anschutka



    в середине 2018 года началось снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого внутренний рынок топлива стал менее рентабельным



    Сделайте наоборот, правительство, емана! И если цены после этого не заморозятся как минимум, натравите ФАС и ФНС на нефтянников. А то всё какие-то компенсации - из бюджета и наших налогов, между прочим! Люди за бензин, выходит, 2 раза платят!



    Не-не. Это же "нефтяннники" бюджет РФ формируют. Непосильными выплатами в него.



    А причем тут бюджет? Не с бюджета же дачи строят и виллы покупают, а с честно заработанной прибыли своих предприятий, в том числе и нефтяных.

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