В апреле цены на бензин снова могут начать расти

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Эксперты НТС считают, что в противном случае из-за возникновения ценового дисбаланса между оптом и розницей независимые АЗС станут убыточными.

По условиям налогового маневра в середине 2018 года началось снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых. Из-за этого внутренний рынок топлива стал менее рентабельным – нефть для нефтеперерабатывающих заводов стала дороже, дизтопливо и бензин должны были подорожать и в рознице. Чтобы это не отразилось на потребителях, Минэнерго и Минфин внедрили механизм обратных акцизов на нефть для НПЗ, а также механизм компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Однако последний работает так, что расчет компенсации происходит через месяц после того, как НПЗ отгрузили топливо на внутренний рынок. А после истечения срока соглашения правительства с нефтяниками 1 апреля нефтяные компании не смогут оперативно принимать решение, поставлять на внутренний рынок и рассчитывать на компенсацию через месяц или поставлять топливо на экспорт и зарабатывать в моменте, отмечает аналитический центр НТС.

Единственным способом сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке после марта останется лишь угроза резкого увеличения экспортной пошлины, пишет НТС. Правительство может установить «заградительную» экспортную пошлину на все виды топлива до 90 % от пошлины на нефть.

Как сообщает издание «Нефть капитал», союз предлагает перейти к расчету компенсирующего механизма за поставку на внутренний рынок на ежедневной основе, отдельно считать компенсацию для дизтоплива и отдельно для бензина или же полностью изменить формулу расчета, следует из писем, которые НТС разослал в правительство, Минфин, ФАС и Минэнерго. Это будет стимулировать компании снижать цены, уверены в организации.