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26февраля
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сегодня, 13:57 0

Днем до плюс 5: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля

Днем до плюс 5: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля
Фото: Амур.инфо

Ночью 27 февраля по северу Амурской области ожидается небольшая облачность, местами пройдет слабый снег. По югу малооблачно, без осадков. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7, в порывах до 12 метров в секунду.

Температура по северу составит минус 12...17, местами – до 27, по югу – 8...13, местами – до минус 18.

Днем будет переменно облачно, в отдельных районах пойдет слабый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный разгонится до 2-7, местами – до 12 метров в секунду. Температура по северу составит минус 4... плюс 1, местами – до минус 10, по югу – до плюс 5.

В Благовещенске ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 7...9, днем поднимется до плюс 3...5, сообщает Амурский гидрометцентр.

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