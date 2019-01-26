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сегодня, 13:26 5

Все кандидаты в депутаты амурского парламента прошли процедуру регистрации

Все кандидаты в депутаты амурского парламента прошли процедуру регистрации
Фото: Амур.инфо

В избирательной комиссии Амурской области завершилась регистрация кандидатов. Все претенденты на кресло депутата законодательного собрания успешно прошли эту процедуру и на данный момент являются зарегистрированными кандидатами.

В выборах будут участвовать 5 политиков. КПРФ представит Александр Недосекин. «Единую Россию» – Евгений Тюхаев. ЛДПР – Владимир Сокольников. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрировали Галину Никишину. От «Справедливой России» баллотируется Игорь Марьин.

Как пояснили в избирательной комиссии Амурской области, 5 марта планируется провести жеребьевку по распределению эфирного времени, которым смогут воспользоваться кандидаты. Агитационный период в средствах массовой информации начнется за 28 дней до дня голосования, то есть с 16 марта. С 9 апреля будет запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов.

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Амурской области пройдут 14 апреля. Голосование состоится по одномандатному избирательному округу № 7 «Благовещенск-Центральный». Место в региональном парламенте освободилось после того, как депутат Олег Турков стал министром сельского хозяйства Амурской области.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    почему коммунисты не выдвинули Ракутину?снова раскол?

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Святые лица кандидатов

    с икон предвыборных глядят,

    но превращаются в сатрапов

    когда в руках у них мандат.

  • Братеев

    Братеев
    11 минут назад

    умиляет кандидат от коммунистов-который собрался перебраться на ПМЖ на Таити

  • Хмык

    Хмык
    10 минут назад

    Гыг. Кто бы сомневался, что от ЛДПРы начнется топилово КПРФ?

  • Братеев

    Братеев
    6 минут назад

    да ну-этож разве конкурент

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