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26февраля
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сегодня, 13:01 0

«Газпром» направит на строительство Амурского ГПЗ 320 миллиардов рублей

«Газпром» направит на строительство Амурского ГПЗ 320 миллиардов рублей
Фото: ru.depositphotos.com

Инвестиции «Газпрома» в строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в 2019 году составят 320 миллиардов рублей. Об этом говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

В документе отмечается, что на конец февраля проект готов на 30 %, пишет РИА Новости,

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников говорил журналистам в конце января, что компания планирует привлечь проектное финансирование в 14 миллиардов долларов для строительства Амурского ГПЗ и достигла договоренностей о финансировании проекта с экспортными кредитными агентствами.

«Газпром переработка Благовещенск» является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ, которое ведется с октября 2015 года. На предприятие по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2024 году, отмечается в презентации.

После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия.

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#строительство #финансы #экономика

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