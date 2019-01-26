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26февраля
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Работникам сельской администрации в Приамурье не платили зарплату

Работникам сельской администрации в Приамурье не платили зарплату
Фото: Амур.инфо

В Приамурье была погашена задолженность по зарплате перед работниками сельской администрации в Мазановском районе. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Мазановского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Было установлено, что одной из сельских администраций, в нарушение Трудового кодекса РФ, заработная плата за вторую половину декабря 2018 года и январь 2019 года на момент проверки не была выплачена.

Для устранения нарушений прокуратурой района были внесены представления главе сельского поселения. Однако нарушения не устранили. Прокурор обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты, на общую сумму более 140 тысяч рублей. Заявления были рассмотрены и удовлетворены. 22 февраля задолженность перед работниками администрации погасили полностью.

Как сообщает прокуратура Амурской области, также в отношении главы сельсовета было вынесено постановление о возбуждении административного дела (невыплата в установленный срок заработной платы). Постановление направили для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Амурской области. Главе сельсовета грозит наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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#закон #работа #финансы

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