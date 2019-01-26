Кирилл Терешин все же решил удалить руки-базуки

Кирилл Терешин записал обращение к своим поклонникам, в котором сообщил, что его организм находится в состоянии «тяжелейшего воспаления». Поэтому обладатель «рук-базук» хочет сделать операцию по их удалению. О том, когда пройдет хирургическое вмешательство, пока неизвестно.

В видеообращении Кирилл рассказал, что собирается удалить злосчастные «руки-базуки». Терешин пожаловался на тяжелое воспаление, и если руки не удалить, то он может умереть.

«Я сейчас живу в Подмосковье. В столице бываю пару раз в неделю. Вы просили рассказать о планах на год. Отвечаю: в этом году у меня будет тяжелейшая операция на мои руки. После этого мне нужно будет много заниматься в зале», — сообщил Кирилл.

Кирилл Терешин стал известен после того, как накачал с помощью синтола огромные руки. Врачи в один голос говорили, что молодому человеку грозит ампутация, но он отказывался слушать разумные доводы. Состояние звезды интернета ежедневно ухудшается, поэтому надолго откладывать операцию нельзя.

Сейчас обладатель «рук-базук» активно занимается спортом. Большую часть времени он посвящает боксу, но из-за сильного воспаления не может выходить на ринг. «Планирую много работать в зале, придерживаться спортивного питания, чтобы выйти на массу в 110 килограммов. Может быть, получится и выйти на бой. То есть будет трансформация из фрика в человека», – заявил Терешин.

Новость о том, что Кирилл перестанет быть фриком, обрадовала многих его поклонников.

Поклонники предполагают, что Терешин до сих пор не удалил синтол, так как боится лишиться популярности, ведь он прославился именно благодаря накаченным химией рукам. Кирилл не отрицает, что зарабатывает благодаря подписчикам. Так, он часто снимает видео приветы и занимается рекламой в социальных сетях.

Свободное время Терешин предпочитает проводить с девушками. Его страницы пестрят откровенными фотографиями с участием моделей. Несколько месяцев назад Кирилл даже собирался жениться на известной Олесе Малибу, но они расстались.

Пока неизвестно, когда именно Кирилл удалит «руки-базуки». Поклонники надеются, что это произойдет в ближайшие месяцы, а сам Терешин после операции сможет начать новую жизнь, сообщает StarHit.