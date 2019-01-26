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26февраля
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сегодня, 12:01 0

В Госдуму внесли законопроект по защите от рейдерских захватов жилья

В Госдуму внесли законопроект по защите от рейдерских захватов жилья
Фото: ru.depositphotos.com

Защитить россиян от квартирного рейдерства предлагают депутаты Госдумы. Представители ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в жилье нельзя будет образовывать малые доли. Предполагается, что размер доли каждого из сособственников должен составлять не менее учетной нормы площади жилого помещения. В Амурской области это 14 квадратных метров.

Как сообщает «Парламентская газета», это правило не будет действовать при передаче права собственности членам семьи, а также при образовании долей в результате приватизации или при наследовании.

«Принятие законопроекта послужит дополнительной защитой для собственников жилых помещений от риска продажи части доли одним из сособственников и рейдерского захвата жилого помещения», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Сегодня квартирное рейдерство зашло так далеко, что его называют особо опасной формой социального терроризма, когда граждан лишают права на жилище», – сообщили разработчики законопроекта.

Инициативу в своем блоге на Амур.инфо прокомментировал президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злоческий. По его словам, проблема актуальна для крупных городов, в Благовещенске случаев рейдерства немного.

«Фактические пользователи жилья останутся в "плюсе", поскольку будет введен официальный запрет на обратные действия других сособственников, которые не могут найти компромисс. (…) Пока закон не принят такого рода действия (продажа микродоли) допустимы. А вообще, самый рациональный вариант договориться о совместной продаже целого объекта и деления полученных средств», – пояснил Виталий Злочевский.

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#закон #российская власть

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