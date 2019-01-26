Благовещенка просит помочь найти маму, пропавшую при странных обстоятельствах

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Наталья. Горожанка попросила оказать помощь в поисках ее матери. По словам благовещенки, Таисия Владимировна Катичева 1963 года рождения пропала в областном центре в 2003 году при странных обстоятельствах.

Наталья поведала, что ее семья родом из Белоруссии, где живут все родственники. Родители горожанки переехали в Благовещенск в 1988 году. Отец погиб в 2001 году, с тех пор мама воспитывала троих детей одна.

«Мама – сама очень порядочный, скромный человек, абсолютно без вредных привычек. Работала в троллейбусном парке кондуктором, где были не очень хорошие отношения с руководителем. Был конфликт, намечался суд», – сообщила Наталья.

По ее словам, в один из дней ноября 2003 года Таисия Владимировна отправилась на работу. Там она должна была подписать документы. Вместе с женщиной туда отправилась ее соседка, которую Таисия встретила по дороге. «Соседка осталась ждать, мама перешла через дорогу, зашла в здание. Соседка, простояв час, замерзла и поехала домой», – поведала Наталья.

Что стало с Таисией Владимировной после того, как она зашла в здание, неизвестно, женщина пропала. Семья обратилась в полицию.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве подтвердили, что Таисию Владимировну Катичеву 1963 года рождения разыскивают.

Связаться с Натальей можно по телефону 8-924-141-50-00.