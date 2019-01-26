Амурчанка пытается наказать виновных за ожоги сына, провалившегося в золу

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Свободного, которая добивается наказания для тех, из-за кого пострадал ее 8-летний сын. В ноябре 2018 года мальчик провалился в золу, приняв ее за песок. В результате ребенок получил ожоги обеих ног 2-3 степени.

«У меня мальчики-двойняшки. 14 ноября в обед они шли домой по тропинке, по которой все ходят. Там есть две организации в переулке Зеленый, 1, которые имеют свою котельную. И там была куча светлая, похожая на песок. Один ребенок разбежался, прыгнул, провалился и даже не понял, что это была зола. Дома старший сын, когда стал ему снимать ботинки, увидел, что там даже носки сгорели», – рассказала мама мальчика Светлана.

8-летнему Владиславу диагностировали термические ожоги кожи стоп 2-3 степени на площади 1 %, что квалифицируется как легкий вред здоровью. По словам мамы, две недели после этого ребенок ездил на перевязки в травмпункт, а затем еще 10 дней – к детскому хирургу в поликлинику.

«Чего все это ему стоило – он в шоке был сутки. На следующий день подошел и сказал: "Мам, как ножки болят!". И плакал каждый раз на перевязке. Ему же кожу снимали, которая отставала, это такие боли были. И ночью вскакивал, плакал. Я за каждую слезинку готова спросить с них. У него остались шрамы, и он очень комплексовал: даже дома носки не снимал. Не знаю, как летом это обернется», – говорит Светлана.

Женщина уверена – золу, в которую провалился ее сын, высыпали из кочегарки, расположенной неподалеку. Она относится сразу к двум местным предприятиям – ООО «Теплоинвест» и ООО «Инлайн».

«Я хожу там каждый день и вижу, как растут эти кучи золы. И там даже не надо быть следователем, потому что видно, особенно после снега, как на тачке вывозят из ворот – там тропинка уже натоптана. Когда все это случилось я сразу написала заявление в полицию. Как мне стало известно, когда участковый туда пошел, местный кочегар признался, что это они высыпают. И когда я начала фотографировать, они самую большую кучу, в которую попал мой ребенок, завалили большую часть кирпичами и строительным мусором. А один из руководителей вышел и при детях сам сказал, что золу они действительно высыпают, но летом обещал все убрать», – рассказала женщина.

Однако в возбуждении уголовного дела в полиции отказали. В ответе правоохранителей сказано, что машинист котельных установок говорит о правильном хранении и дальнейшей утилизации золы. Руководители организаций сослались на то, что территория, на которой мальчик был травмирован, к ним не относится. В итоге правоохранители пришли к выводу, что ожоги 8-летний Владислав получил «в результате несчастного случая по собственной неосторожности».

В прокуратуре, куда также обратилась Светлана, посчитали, что оснований для возбуждения уголовного дела действительно нет. По поводу информации о несанкционированной свалке золы, а также по поводу нарушения законодательства при эксплуатации котельных надзорный орган перенаправил информацию в территориальный Роспотребнадзор и в Дальневосточное управление Ростехнадзора.

Узнав о ситуации, на место выехал замглавы города по ЖКХ Дмитрий Руденко. Туда же он пригласил руководителей обеих организаций – ООО «Теплоинвест» и ООО «Инлайн».

«Относительно ООО "Теплоинвест" – котельная отапливает микрорайон, и затем зола самосвалами вывозится в определенное место. Там по объемам – это, конечно, не из котельной зола. Там просто три лопаты выкинули. У ООО "Инлайн" производство мебели – у них тоже объемы больше и тоже есть собственный золоотвал на территории. Но к этой технической зоне есть пути подхода. Не исключено, что кто-то приехал и сбросил туда золу. Поэтому Дмитрий Сергеевич попросил эти два предприятия убрать золу и на свои золоотвалы перевезти, чтобы расчистить и чтобы дети не пострадали. Сейчас выяснится, чья это территория, и эту территорию потребуют огородить и установить таблички предупреждающие, что там техническая зона и нахождение там небезопасно», – рассказала Татьяна Карпенко, советник главы администрации города Свободного.

Мама пострадавшего мальчика Светлана, в свою очередь, ждет ответы от Роспотребнадзора и Ростехнадзора по поводу ситуации. Она уверена, что золу вывозили именно с территории котельной.

«В понедельник я сделала новые фото. Кучи растут прямо у ворот. Уже ничего не боятся и не стесняются. А те кучи, которые я ранее фотографировала, заваливают строительным мусором», – говорит Светлана. Женщина не исключает, что правды будет добиваться в суде.