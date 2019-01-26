В Циолковском несколько лет ищут двоих мужчин

Полицейские Циолковского разыскивают двоих местных жителей – Сергея Зверева и Евгения Камынина. Мужчины пропали несколько лет назад, и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Сергей Васильевич Зверев 1962 года рождения ушел из дома в апреле 2011 года. Мужчине на вид 55-60 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, цвет волос светло-русый. Особые приметы: на тыльной стороне правой кисти есть татуировка в виде надписи «Лена».

Евгений Олегович Камынин 1986 года рождения пропал в 2014 году. На вид ему 28-30 лет, рост около 173 сантиметров, среднего телосложения, цвет волос темно-русый, глаза серые. Особые приметы: татуировка на тыльной стороне ладони правой руки «За ВАС», на левой лопатке изображение тигра, на правой груди имеется татуировка скорпиона, на левом плече имеется татуировка в виде абстрактного рисунка. На момент исчезновения был одет в футболку бежевого цвета, костюм защитный типа «энцефалитки» цвета хаки.

Всех, кому известно местонахождение мужчин, просят позвонить по контактным телефонам в ЗАТО Циолковский. Дежурная часть: 8 (41643) 91-3-17; отдел уголовного розыска: 8 (41643) 91-1-85, 8-914-618-02-92, сообщает амурское управление МВД.