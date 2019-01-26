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26февраля
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сегодня, 11:37 5

В РФ возобновят соцпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

В РФ возобновят соцпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Фото: ax4.ru

Программы адресной поддержки спроса на легковые автомобили в России вновь будут возобновлены. Об этом сообщил министр промышленного развития и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль"», – приводит слова Мантурова пресс-служба Кремля.

Глава Минпромторга добавил, что объем выделенных на эти цели средств бюджета согласован в правительстве.

«Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», – сказал Мантуров.

Эти программы действовали и в 2018 году, позволяя некоторым категориям заемщиков получать 10-процентную скидку от стоимости покупаемого ими автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка была увеличена до 25 процентов, сообщает «Российская газета».

Сообщалось, что в связи с ростом авторынка более чем на 12 % эти программы в России возобновлены не будут. Однако в правительстве решили продолжить поддержку.

Воспользоваться программой «Первый автомобиль», может любой гражданин РФ, который впервые приобретает автомобиль. Программа предоставляет 10 % скидку на покупку авто, для жителей Дальнего Востока – 25 %.

Если владелец автомобиля хочет приобрести новый автомобиль со скидкой, можно принять участие в программе «Семейный автомобиль». Предложение доступно для граждан РФ, которые имеют двух несовершеннолетних детей, сообщает сайт Первый-авто.рф.

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#российская власть #соцзащита #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад

    А мы хотим программы "Первый Японский Автомобиль" и "Семейный Японский Универсал"

    А скидку в 25% на автохлам отечественного производства Дениска Мансуров может засунуть себе в задницу.

  • dance

    dance
    48 минут назад

    24hourspartyА мы хотим программы "Первый Японский Автомобиль" и "Семейный Японский Универсал"

    А скидку в 25% на автохлам отечественного производства Дениска Мансуров может засунуть себе в задницу.


    И не только себе.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    34 минуты назад

    Где сказано про отечественные автомобили? Давали скидку на японские.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    32 минуты назад

    То есть сначала эти идиоты заявляют, что дешевле миллиона автомобилей не будет, а потом объявляют об этих программах "для поддержки автопрома". Заметте- не для людей, а для автопроизводителей- что значит буквально: "мы заранее все продумали и заблаговременно подняли цены, чтобы нивелировать предоставляемую населению якобы скидку". Ненормальные в России конечно же есть, но не до такой же степени!

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    20 минут назад

    МАКСИМ MAX

    То есть сначала эти идиоты заявляют, что дешевле миллиона автомобилей не будет, а потом объявляют об этих программах "для поддержки автопрома". Заметте- не для людей, а для автопроизводителей- что значит буквально: "мы заранее все продумали и заблаговременно подняли цены, чтобы нивелировать предоставляемую населению якобы скидку". Ненормальные в России конечно же есть, но не до такой же степени!



    Япония закрывала свой рынок от иностранных автомобилей на 10 лет. Введены налоги на эксплуатацию автомобилей более какого-то там срока. Автомобилям боле пяти лет эксплуатации очень дорогие ТО. Бедные японские граждане должны скидывать свои автомобили в умную Россию, которая для покупки автомобилей своими гражданами должна произвести обмен на некий товар, например, руду. За эту руду получают валюту, за которую приобретаются японские автомобили умными русскими. Япония получает руду в обмен на авто которое уже отслужило срок в японской экономике.. Дурацкое правительство Японии. Это так, в качестве бреда, конечно.

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