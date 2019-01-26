В РФ возобновят соцпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Программы адресной поддержки спроса на легковые автомобили в России вновь будут возобновлены. Об этом сообщил министр промышленного развития и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль"», – приводит слова Мантурова пресс-служба Кремля.

Глава Минпромторга добавил, что объем выделенных на эти цели средств бюджета согласован в правительстве.

«Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», – сказал Мантуров.

Эти программы действовали и в 2018 году, позволяя некоторым категориям заемщиков получать 10-процентную скидку от стоимости покупаемого ими автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка была увеличена до 25 процентов, сообщает «Российская газета».

Сообщалось, что в связи с ростом авторынка более чем на 12 % эти программы в России возобновлены не будут. Однако в правительстве решили продолжить поддержку.

Воспользоваться программой «Первый автомобиль», может любой гражданин РФ, который впервые приобретает автомобиль. Программа предоставляет 10 % скидку на покупку авто, для жителей Дальнего Востока – 25 %.

Если владелец автомобиля хочет приобрести новый автомобиль со скидкой, можно принять участие в программе «Семейный автомобиль». Предложение доступно для граждан РФ, которые имеют двух несовершеннолетних детей, сообщает сайт Первый-авто.рф.