Сотрудники ритуального бюро подали в суд на пастора, который «воскресил» их клиента

В ЮАР произошел конфликт между пастором и ритуальным бюро. Фирма ритуальных услуг заявила, что подаёт в суд на христианского пастора, который «воскресил человека из мертвых» во время похорон, которые организовывала эта компания.

Пастор Альф Лукау утверждает, что воскресил мертвого человека перед толпой людей возле Йоханнесбурга. Люди, присутствующие на службе, засняли все случившееся на видео: покойник во время службы открыл глаза и сел в гробу после того, как пастор возложил на него руки. Перед этим Лукау просил присутствующих молиться Иисусу.

Чудо изумило всех присутствующих, кроме представителей фирмы Kings and Queens Funerals, обслуживающей похороны. Гробовщики утверждают, что этим трюком пастор нанес «злонамеренный ущерб» имиджу компании.

«Мы хотели бы дистанцироваться от предполагаемого воскрешения покойного человека, который якобы находился в нашем морге, – гласит заявление фирмы. – Мы не предоставляли гроб, а также не хранили покойника в нашем морге. Kings and Queens Funerals также не работали с документацией».

Почему компания теперь открещивается от этих похорон, можно понять. Ведь если воскрешение – постановочное, то это означает, что фирма оказывала услуги ненадлежащим образом, например, неправильно хранила в морге тело и положила в гроб живого человека. Неудивительно, что у родственников ожившего «клиента» возник ряд вопросов.

Сам Лукау настаивает на том, что «воскрешение» было реальным, сообщает Eg.ru.

«Сегодня утром в Доме божием произошло поразительное чудо, – говорит пастор. – Мертвец вернулся к жизни, как о том молилась церковь божия».