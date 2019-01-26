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сегодня, 11:26 0

По факту смерти девушки на трассе Благовещенск – Гомелевка возбуждено уголовное дело

По факту смерти девушки на трассе Благовещенск – Гомелевка возбуждено уголовное дело
Фото: Yakutsk News

24 февраля в дежурную часть МО МВД России «Михайловский» поступило сообщение, что на 120 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибла девушка.

По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя иномаркой, въехал в стоящий КамАЗ. В результате происшествия погибла пассажир иномарки – девушка 2000 года рождения. Водитель автомобиля получил травмы.

СО МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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