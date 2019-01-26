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26февраля
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сегодня, 10:53 0

Амурчанин-вахтовик попался с наркотиками в аэропорту Хабаровска

Амурчанин-вахтовик попался с наркотиками в аэропорту Хабаровска
Фото: дфоут.мвд.рф

В здании аэропорта Хабаровска при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции задержали 42-летнего жителя Амурской области. Во время досмотра у пассажира изъяли тюбик из-под зубной пасты. Но внутри оказалось гашишное масло.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, общий вес изъятого вещества составил около 80 граммов.

Мужчина рассказал, что он употребляет наркотики. Отправляясь на вахту в Южно-Сахалинск, решил запастись гашишным маслом. Его он купил в Амурской области.

Следователи Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Амурчанину грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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#закон #криминал #происшествия

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