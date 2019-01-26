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26февраля
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сегодня, 10:33 0

Тындинский железнодорожник похитил около 200 тысяч рублей

Тындинский железнодорожник похитил около 200 тысяч рублей
Фото: www.amur.info

В Тынде транспортные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек 1993 года рождения, работавший в ОАО «РЖД», обманным путем похитил около 200 тысяч рублей.

С целью получения денежных средств за учебный отпуск трижды за 2018 год предоставил в отдел кадров фиктивную справку-вызов. Ранее молодой человек действительно учился в одном из вузов Хабаровска, однако был отчислен.

В отношении подозреваемого Тындинским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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#криминал #происшествия #Тында

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