Тындинский железнодорожник похитил около 200 тысяч рублей

В Тынде транспортные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек 1993 года рождения, работавший в ОАО «РЖД», обманным путем похитил около 200 тысяч рублей.

С целью получения денежных средств за учебный отпуск трижды за 2018 год предоставил в отдел кадров фиктивную справку-вызов. Ранее молодой человек действительно учился в одном из вузов Хабаровска, однако был отчислен.

В отношении подозреваемого Тындинским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.