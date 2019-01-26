Спектакль «Танец семи покрывал» взял гран-при «Театрального Благовещенска»

Благовещенск вновь подтвердил звание самого театрального города на Дальнем Востоке. Фестиваль «Театральный Благовещенск» в 2019 году стал самым массовым по количеству участников. 15 театральных коллективов представили на суд жюри 17 спектаклей. Итоги объявили 25 февраля на сцене Амурского областного театра драмы.

В фойе театра гостей встречали весёлые скоморохи, дети раздавали газеты о театре, желающие могли погадать в пушкинском театре, посмотреть на говорящую куклу и даже стать пассажиром театрального поезда «Гастроли на Восток». Здесь же проходили мастер-классы, у фотозон и в окружении театрального реквизита можно было сделать памятные фотографии. А затем начался гала-концерт.

«Одиннадцатый фестиваль "Театральный Благовещенск" может по праву считаться одним из самых лучших как в своей истории, так и в числе культурных событий в жизни города. Он был отмечен не только рекордным числом участников, но и зрителей. Он также приобрел статус образовательно-познавательного мероприятия. Участники не только желают повышать своё мастерство, они хотят учиться. Всю эту неделю с ними рядом было высокопрофессиональное, умное и тонко чувствующее жюри», – отметила начальник управления культуры администрации Благовещенска, идейный вдохновитель фестиваля Виктория Хопатько.

Работы участников XI городского открытого фестиваля «Театральный Благовещенск» оценивали: заслуженный артист РФ, главный режиссёр Амурского областного театра кукол Пётр Козец; заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства ХГИК, куратор Учебного театра ХГИК, художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов; поэт, член Союза писателей России, дважды лауреат Амурской премии в области литературы и искусства, заведующий литературно-драматической частью Амурского областного театра драмы Нина Дьякова; преподаватель сценической речи высшей категории Амурского областного колледжа культуры Сергей Бондарев; а также актриса Амурского областного театра драмы Анна Радецкая.

Диплом I степени за спектакль «Монологи города» и премию 10 тысяч рублей получил театр-студия «Грим» (руководитель Ольга Зорина). Этот коллектив успешно презентовался осенью 2018 года, организовав ночной бродячий спектакль в одном из торговых центров Благовещенска.

Недетская история «Ленинградский дневник. Несломленные» образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры (руководитель Екатерина Набока) была удостоена диплома II степени, а также получила приз в номинации «Лучшая театральная афиша». Лучшей актрисой в возрастной номинации «6-14 лет» стала Полина Халфина, сыгравшая главную роль в этом спектакле.

Ещё один приз в этой номинации получила Елизавета Литвинова за роль Красной Шапочки в спектакле «Однажды в стране Мульти–Пульти» детского театрального коллектива «Фантазёры» Центральной детской школы искусств Благовещенска. Молодой коллектив показывает свои спектакли не только для гостей школы, но и транслирует постановки в Инстаграм.

Диплом III степени и премию 5 тысяч рублей получила театр-студия «Шум и Гам» школы «Наш дом» (руководитель Галина Бондаренко) за спектакль «Все мальчишки дураки».

Спецприз жюри «За верность театральному искусству» единогласно был присужден инклюзивному любительскому театру «Крылья» Амурского областного дома народного творчества» (руководитель Ирина Ерофеева). Актёр театра Иван Христолюбов получил ещё и приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Бориса в спектакле «Танго заблудших». Вторым обладателем этого звания стал Владимир Тошич – за роль Луки в спектакле «Медведь» театра «Характер» центра «Восток» ЗАТО Циолковский.

Звание «Лучший театр малых форм» получила театральная студия «Затейники» Дома культуры села Плодопитомник Городского дома культуры (руководитель Екатерина Подорван). В номинации «Театральный дебют» победила студия исторической реконструкции «Албазинец» Амурского областного краеведческого музея имени Новикова-Даурского» под руководством Ларисы Власовой – со спектаклем «Сказ о доблестном казаке Федоре Опарине, о землях дальних и народах малых».

Диплом за «Лучший актерский ансамбль» был присужден образцовому театру-студии «К нам» Амурского колледжа искусств и культуры, который под руководством Ирины Ситниковой и режиссёра Натальи Ковалевой создал спектакль «Чучело». В театре «К нам!» играют, по мнению жюри, и лучшие молодые актёры: дипломы «Лучшая мужская роль 15-20 лет» получили Артем Ерлашов и Олег Ларин за спектакль «Алиса в зазеркалье». А Полина Самодурова из этого коллектива стала лучшей актрисой второго плана. Ещё одним обладателем звания лучшего актёра в этой возрастной номинации стал Егор Егоров из театра-студии «Грим».

Лучшим режиссёром фестиваля был признан Алексей Плахонин, он представил на суд жюри спектакль «Здесь и по ту сторону» театра-студии «Демиурги». Ещё два актёра, занятые в этой постановке, получили призы: за лучшую женскую роль второго плана – Елена Гончарук, и за лучшую мужскую роль 6-14 лет – Филипп Демчук.

Лучшие театральные костюмы среди любительских театров Благовещенска шьют в Общественно-культурном центре: за это был отмечен детский спектакль «Дюймовочка» театральной студии «Малая сцена». Режиссером-постановщиком спектакля является Екатерина Щеткина, а художником по костюмам – Наталья Климова.

Звание «Открытие года» и премию в 4 тысячи рублей получил плейбэк-театр «Черный квадрат». Театр был отмечен и в номинации «Лучшая работа со зрителем». Он же получил третий приз – диплом «Лучшее музыкальное оформление», за которое в коллективе отвечает Роман Костенко.

Обладателем гран-при XI городского открытого фестиваля «Театральный Благовещенск» со спектаклем «Танец семи покрывал» стал Народный молодежный театр имени Васильевых Городского дома культуры. Коллектив получил премию в размере 15 тысяч рублей. На фестивале этот театр вообще стал чемпионом по количеству наград. Мария Золотая за роль Иродиады стала обладательницей приза «Лучшая женская роль старше 21 года», Любовь Фомская за роль флейтистки – «Лучшая женская роль 2-го плана», а Антон Шурыгин, сыгравший роль метродотеля, получил приз за лучшую мужскую роль старше 21 года.

Благодарственные письма мэра Благовещенска также получили директор Дома культуры Наталья Стулина и художественный руководитель Людмила Мицай. Заключительное резюме внес председатель жюри из Хабаровска. Он подчеркнул, что был приятно удивлен «Театральным Благовещенском».

«Прекрасный фестиваль! Действительно, чувствуется любовь к театру. Я был удивлен, что любительские коллективы пытаются находиться в современном театральном пространстве. Это говорит о том, что Благовещенск – по-настоящему театральный город. Хочу вам пожелать, чтобы театральный камертон был всегда настроен на правду жизни, которые вы показываете на театральной сцене!» – сказал член жюри, заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства ХГИК, куратор Учебного театра ХГИК, художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов.

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