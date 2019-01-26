«Амурский бройлер» в Приморье вытесняет «Дальневосточную птицу»

«Амурский бройлер» захватывает место банкротящейся «Дальневосточной птицы» в Приморье. Но и амурская продукция пока не может удовлетворить потребности рынка. В продажах наблюдаются перебои с охлажденным мясом птицы.

Как сообщает ИА PrimaMedia, из-за сложного положения приморских птицеводов в широкой рознице образовались перебои с поставками. Тяжелая ситуация на предприятиях ООО «Торговый дом "Дальневосточная птица"» сыграла в пользу его давнего конкурента.

«Если раньше в сети "Реми" доля "охлажденки" "Амурского бройлера" составляла 40 %, а "Дальневосточной птицы" – 60 % от общих объемов реализации мяса птицы, за последний месяц этот расклад изменился на 70 % к 30 % в пользу амурской продукции, а сейчас "Амурский бройлер" фактически является единственным поставщиком охлажденного мяса птицы, и он не справляется с заявками», – рассказал владелец сети Дмитрий Сулеев.

По словам Сулеева, рост продаж «куриной заморозки» в «Реми» буквально за две недели составил 25 %, так как охлажденное мясо птицы присутствует на полках далеко не всегда. И если в сегменте замороженной продукции игроки из других регионов, на которых и раньше приходилась значительная доля поставок, – «Акашево», «Курников», «Приосколье» и другие – закрывают существующий спрос, то насытить рынок «охлажденкой» они не в состоянии.

Охлажденное мясо имеет критический срок хранения – максимум пять, а лучше три-четыре дня. Поэтому с учетом производства, логистики и распределения товара амурский производитель фактически остается единственным поставщиком, отмечает Сулеев. Из Иркутской области, например, такой товар доедет лишь к истечению срока годности.

Подтверждает информацию о перебоях с поставками и предприниматель Василий Нестеренко, учредитель ООО «ВИП Каскад»: «Мы были вынуждены отказаться от продукции "Дальневосточной птицы" по причине того, что при формировании заявки у производителя не было в наличии ассортимента, который требовался именно для нашего магазина. Перебои в поставках начались со сменой собственника предприятия».

Катастрофическая ситуация, сложившаяся в птицеводческой отрасли Приморского края, – это результат «неправильного управления предприятием», считает собеседник ИА PrimaMedia, «особенно учитывая опыт его прежнего руководства, которое неимоверными усилиями вытаскивало бизнес из руин».

В то же время многие приморские производители уже давно перешли на продукцию «Амурского бройлера». «Мы работали и с "Михайловским бройлером", и с "Дальневосточной птицей", и с "Приоскольем", а сегодня выбираем продукцию "Амурского бройлера". Цены вполне конкурентоспособны», – рассказал индивидуальный предприниматель Александр Усенко.

Тяжелое положение приморских птицеводов, отмечают ритейлеры, «удивительным образом» не повлияло на ценообразование. «С началом нового года цены поднялись фактически на уровень повышения НДС, на 1,5–2 %», – комментирует Сулеев.

В приморском филиале «Амурского бройлера» ИА PrimaMedia сообщили, что предприятие будет только наращивать сбыт в Приморье. «За последние полгода мы увеличили объемы продаж в Приморском крае на 20 % и не собираемся останавливаться, прежде всего, это касается охлажденного мяса птицы. Постоянно появляются новые клиенты, мы расширяемся», – рассказал представитель амурского производителя.

На протяжении долгого времени ООО «Торговый дом "Дальневосточная птица"» буквально тонет в судебных процессах. На днях Арбитражный суд Приморского края ввел в отношении ООО «Хабаровская птица», входящего в его структуру, первую процедуру банкротства – наблюдение.