Амурчане первыми в России подписали контракт на поставку соевого масла во Вьетнам

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

25 февраля в городе Ханой (Вьетнам) состоялись переговоры представителей одной из амурских компаний-производителей с официальными дистрибьюторами. Они готовы импортировать соевое масло, произведенное в Амурской области.

По итогам переговоров был подписан многолетний контракт о поставках соевого масла одной из торговых марок Приамурья на территорию Вьетнама. По данным таможенной статистики, амурская компания стала первой в России, которая заключила подобный договор. Пробная партия масла объемом около 30 тонн отправится в Юго-Восточную Азию в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Намечены большие планы по развитию бренда на территории республики. Состоялись переговоры с партнерами, и в скором времени наше соевое масло будет реализовываться во всех супермаркетах Вьетнама как в рознице, крупных торговых сетях, так и по оптовым каналам», – рассказал руководитель отдела маркетинга амурской компании.

В настоящее время соевое масло из Приамурья отправляют в регионы Дальнего Востока, Центральной России, а также в Китай.