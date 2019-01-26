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26февраля
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сегодня, 09:56 3

Амурчане первыми в России подписали контракт на поставку соевого масла во Вьетнам

Амурчане первыми в России подписали контракт на поставку соевого масла во Вьетнам
Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

25 февраля в городе Ханой (Вьетнам) состоялись переговоры представителей одной из амурских компаний-производителей с официальными дистрибьюторами. Они готовы импортировать соевое масло, произведенное в Амурской области.

По итогам переговоров был подписан многолетний контракт о поставках соевого масла одной из торговых марок Приамурья на территорию Вьетнама. По данным таможенной статистики, амурская компания стала первой в России, которая заключила подобный договор. Пробная партия масла объемом около 30 тонн отправится в Юго-Восточную Азию в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Намечены большие планы по развитию бренда на территории республики. Состоялись переговоры с партнерами, и в скором времени наше соевое масло будет реализовываться во всех супермаркетах Вьетнама как в рознице, крупных торговых сетях, так и по оптовым каналам», – рассказал руководитель отдела маркетинга амурской компании.

В настоящее время соевое масло из Приамурья отправляют в регионы Дальнего Востока, Центральной России, а также в Китай.

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#торговля #экономика

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    загадят соей область-масло продадут-а амурчанам шиш что достанется

  • Борис82

    Борис82
    2 часа назад

    Какое счастье! Амурчанам то что от этого, неужели в карманах зазвенит. Один буржуй с Первомайской все и получит.

  • art951

    art951
    2 часа назад

    достойный пример хорошей работы по продвижению товара на м/н рынок

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