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26февраля
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При столкновении «тойот» в Благовещенске пострадал ребенок (фото, видео)

При столкновении «тойот» в Благовещенске пострадал ребенок (фото, видео)
Фото: instagram.com/blag_dtp

25 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 18:20 на регулируемом перекрестке улиц Магистральной и 50-летия Октября столкнулись две легковушки.

Участниками аварии стали машины Toyota Chaser и Toyota Corolla Runx. Травмы получил пассажир Toyota Chaser 2014 года рождения. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок перевозился с использованием автокресла, но был травмирован от силы столкновения.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ведомство обращает внимание на тот факт, что перевозка ребенка с использованием автокресла позволила избежать более серьезных травм при ДТП.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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