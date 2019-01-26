При столкновении «тойот» в Благовещенске пострадал ребенок (фото, видео)

Фото: instagram.com/blag_dtp

25 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 18:20 на регулируемом перекрестке улиц Магистральной и 50-летия Октября столкнулись две легковушки.

Участниками аварии стали машины Toyota Chaser и Toyota Corolla Runx. Травмы получил пассажир Toyota Chaser 2014 года рождения. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок перевозился с использованием автокресла, но был травмирован от силы столкновения.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ведомство обращает внимание на тот факт, что перевозка ребенка с использованием автокресла позволила избежать более серьезных травм при ДТП.