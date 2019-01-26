Малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты сверх прожиточного минимума

Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера.

Об этом говорится в проекте федерального закона, который имеется в распоряжении ТАСС.

20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

В соответствии с действующим законодательством, социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный прожиточный минимум пенсионера, то гражданин перестает получать социальную доплату.

Например, как пояснили ранее в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, в Ханты-Мансийске размер прожиточного минимума пенсионера в 2018 году составлял 11 708 рублей, а с 1 января 2019 года вырос на 468 рублей и составил 12 176 рублей. Если страховая пенсия гражданина в Ханты-Мансийске в 2018 году составляла 11 000, то с 1 января увеличилась за счет индексации на 776 рублей. Однако пенсионер эту прибавку к пенсии фактически не получил, его общая выплата выросла только на 468 рублей (на рост прожиточного минимума пенсионера), поэтому сейчас он на руки ежемесячно получает только 12 176 рублей.

Пенсионный фонд России может пересчитать социальные доплаты к пенсии по новому порядку начисления до 1 июля 2019 года. «Причитающиеся пенсионерам с 1 января 2019 года суммы выплаты… выплачиваются территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 июля 2019 года», – говорится в законопроекте.

Как сообщила пресс-служба правительства, документ одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина. По оценке Пенсионного фонда России, на перерасчет пенсий по новой схеме потребуется 120 миллиардов рублей в 2019–2024 годах.