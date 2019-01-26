В серии ЖЗЛ вышла книга «Иисус Христос»: обзор прессы

Как быть, если у виновника аварии поддельная страховка ОСАГО; на сколько число умерших в РФ превысило число родившихся; чего лишат в Италии водителей, разговаривающих по мобильнику. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» прочтите инструкцию на тему, что делать, если у виновника аварии поддельная страховка ОСАГО. Следуя первополосному анонсу, внимательно изучил статью «Под чужим полисом», понял, что против мошенников есть только один прием – это лом. Но если что – я вам ничего не говорил, хорошо?

Что еще интересного на автотему. Еще пишут о том, что в следующем году у водителей отпадет необходимость возить с собой хоть какие-то документы: всё будет в электронном виде. Как это будет выглядеть. К примеру, вас останавливает инспектор, вы высовываете из окна авто свое лицо, вас фотографируют на планшет, и по фото у блюстителя порядка высвечиваются все данные на вас.

Полный абзац

Еще вас явно заинтересует материал, где говорится, что население страны идет на убыль: число умерших превысило число родившихся на 14 %. Уровень рождаемости упал на 2,5 % и продолжает уверенно падать. Вся надежда на мигрантов, но и тут прокол: сегодня рост миграции покрывает убыль населения лишь на 57 %. По прогнозу Росстата, нас ждет вымирание. Я даже допускаю, что глубинный смысл статьи заключается в подготовке общественного мнения к тому, что необходимо пошире раскрыть границы.

Правда, в статье есть рецепт спасения – он исходит от президента России Владимира Путина, предложившего формулу: «Норма – трехдетная семья».

Но, если мне изменяет память, у самого Владимира Владимировича только две дочери. Впрочем, я могу чего-то не знать.

Также в номере

В «Российской газете» еще можно заострить внимание на заметках о том, что в Италии водителей, замеченных на разговоре по мобильнику, будут просто-напросто лишать прав, уж коль скоро смертная казнь там запрещена. Еще – на статье об отмене домашних заданий для всех школьников. Еще – на том, что во Франции на аукцион выставлены личные вещи Юрия Гагарина – ручка и несколько фотографий. Ну и еще из интересного – в России появилась вторая женщина-миллиардер. Первую вы знаете – жена Юрия Лужкова. А вторую зовут Татьяной Бакальчук. Обычная учительница английского языка. Нда… И чего я пошел учиться не на учителя?!

Напишут же такое

В «Амурской правде» говорится о привлечении инвестиций. Одним из способов названы охотничьи туры для иностранцев. В газете написано: «В первую очередь для жителей соседнего Китая», но мы же понимаем, что вряд ли сюда приедут негры из Африки: им будет сложно маскироваться в снегу. Что интересно, идея предложена именно амурчанами – вероятно, теми, кому мало полей, загаженных полиэтиленом и гербицидами китайскими сельхозработниками, я уж не напоминаю про китайских золотодобытчиков, о которых в свое время газета тоже не раз писала. В итоге, слава богу, говорится, что идея не проходит по той причине, что закон не велит давать иностранцам оружие.

Оставшиеся козы, медведи и зайцы пока с облегчением вздохнули.

На посошок

Напоследок сразу три газеты – «Мир новостей», «Известия», «Российская газета-Неделя», написавшие об одном и том же: в серии ЖЗЛ – вы явно знаете эту знаменитую книжную серию – вышла книга «Иисус Христос». После этого вам вряд ли будет интересно читать о том, что изобретатель пистолета Макаров в свое время сконструировал и машинку для закрутки банок.

На том я с вами и попрощаюсь.